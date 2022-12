Klopp zu den Reportern: "Fast jeder hier im Raum hätte versucht, es zu erzwingen"

Obwohl er am Boxing Day leer ausging, erhielt Darwin nach dem 3:1 gegen Aston Villa ein Sonderlob von Jürgen Klopp. Vor allem eine Szene hatte es Liverpools Coach angetan. Als er hinterher verriet, welche es war, bezog Klopp auch die Journalisten ein.

Es waren nicht weniger als sechs Torschüsse, die Darwin am Montagabend im Villa Park abgab, ehe er in der 88. Minute den Rasen verließ und seinen Platz für den erst 17-jährigen Ben Doak räumte. Keiner hatte es im Laufe der 90 Minuten derart oft probiert wie Darwin, keiner war derart oft gescheitert. Was auch immer er unternahm: Das Glück war nicht auf der Seite des Uruguayers.

Mit fünf Toren ist Darwin zwar der drittbeste Liverpooler Schütze nach Roberto Firmino und Mohamed Salah, die nach den ersten 15 Premier-League-Spielen auf jeweils sieben Treffer kommen - dennoch hat der 23-Jährige noch eine Menge Luft nach oben. Aber, und das hob Jürgen Klopp besonders hervor: Auch am Boxing Day gab es eine Darwin-Szene, die ihm ziemlich imponierte.

"Das habe ich wirklich geliebt", begann Klopp und sprach dann über das finale 3:1 durch Stefan Bajcetic, bei dem Darwin den Ball von der Grundlinie quergelegt hatte, da der Winkel für einen eigenen Abschluss zu spitz geworden war. "Fast jeder hier im Raum", meinte Klopp, "hätte den Ball aufs Tor gehämmert und versucht, es zu erzwingen, wenn er in einer solchen Situation gewesen wäre - nach diesem Spiel, das er hatte, in dem immer nur der letzte, kleine Kontakt nicht gepasst hat, um ein Tor zu schießen."

Darwin aber suchte seinen Nebenmann und war damit der Wegbereiter jenes Treffers, der die Entscheidung brachte und Liverpool bis auf fünf Punkte an die Champions-League-Ränge heranrücken ließ. Dass es Darwin nicht mit dem Kopf durch die Wand versucht hatte, "das macht ihn so besonders", sagte Klopp und versicherte mit Blick auf den Gesamteindruck, den Darwin bei den Reds bislang hinterlassen hat: "Wir sind ganz ruhig."

Im Sommer zog es Darwin von Benfica Lissabon zu Liverpool. Und auch wenn der 23-Jährige seitdem noch nicht dahingekommen ist, dass er, wie es Klopp am Montagabend formulierte, "die Augen zumacht, schießt und der Ball reingeht", so sei Darwin trotzdem ein unheimlicher Gewinn. Gerade in der Anfangszeit komme es nicht nur auf die Torquote an, erklärte Klopp und stellte dann noch mit Blick auf Darwins weiteren Weg klar: "Alles wird gut werden."