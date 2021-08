Klopp wundert sich nur über ManUnited - und verteidigt Liverpools Weg

Während die Konkurrenz massiv aufrüstet, hat sich Liverpools Kader kaum verändert. Jürgen Klopp erklärte am Freitag, warum - und stichelte ein bisschen gegen Manchester United.

Irgendwie hat sich das Gesicht des FC Liverpool in diesem Sommer ja doch deutlich verändert: Jürgen Klopp trägt jetzt keine Brille mehr. Dass das aber, überspitzt gesagt, die größte Neuerung beim Vorjahresdritten ist, gefällt nicht allen Fans in Anfield.

Während Manchester City (Jack Grealish), der FC Chelsea (Romelu Lukaku) und Manchester United (Jadon Sancho) für einzelne Spieler Ablösen zwischen 85 und 115 Millionen Euro zahlten, hat Liverpool seit der frühzeitigen Verpflichtung von Innenverteidiger Ibrahima Konaté (Leipzig, 40 Millionen Euro) nichts mehr unternommen - das ließen die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie schlichtweg nicht zu.

Klopp: "Andere Klubs haben offensichtlich keine Grenzen - wir haben welche"

Ist Klopp nicht auch überrascht, dass diese Einschränkungen für andere nicht zu gelten scheinen? "Nein, ich bin nicht überrascht, denn ich glaube, dass diese Klubs nicht von solchen Dingen abhängig sind. Wir kennen alle die Situation von Chelsea, von ManCity und auch von PSG zum Beispiel", sagte der amtierende FIFA-Welttrainer am Freitag und fügte stichelnd noch hinzu: "Bei United weiß ich nicht genau, wie sie es machen."

Er sei "lange genug in diesem Land, um zu wissen, dass diese Klubs immer Lösungen finden." In Liverpool jedoch "gehen wir unseren eigenen Weg, der immer der gleiche war, seit ich hier bin: Wir dürfen das Geld ausgeben, das wir einnehmen."

Diesen Weg habe der Klub in diesem Jahr sogar kurzzeitig verlassen: "Dieses Jahr haben wir mit Ibrahima Konaté schon Geld ausgegeben, bevor wir welches eingenommen haben, weil nach der letzten Saison klar war, dass wir auf dieser Position überhaupt kein Risiko eingehen können." Nach massiven Verletzungsproblemen gerade im Abwehrzentrum hatten die Reds erst im letzten Moment doch noch die Champions-League-Plätze erreicht.

Klopp: "Die Leute denken immer: Wenn du nicht einkaufst, arbeitest du nicht"

"Wir können uns nicht mit den anderen Klubs vergleichen", so Klopp, der den Abgang von Dauerbrenner Georginio Wijnaldum (ablösefrei zu PSG) intern auffangen will. "Sie haben offensichtlich keine Grenzen. Wir haben welche. Aber in den letzten Jahren waren wir ziemlich erfolgreich, obwohl wir sie hatten."

Und so konzentrierten sich die Liverpooler in diesem Sommer darauf, die Verträge mit Trent Alexander-Arnold (2025), Fabinho (2026), Alisson (2027) und Virgil van Dijk (2025) langfristig zu verlängern. "Wir halten die Mannschaft zusammen, auch das ist ein wichtiger Teil des Geschäfts", betont Klopp. "Ich weiß, dass das nicht so aufregend für die Welt da draußen ist wie die Verpflichtung eines neuen Spielers. Die Leute denken immer: Wenn du nicht einkaufst, arbeitest du nicht. Aber das ist nicht der Fall. Wir denken ständig über die Gegenwart und die Zukunft nach."

Man könne es ja auch anders sehen, findet er: "Wenn andere Mannschaften diese Spieler holen wollen, müssten sie eine Menge Geld ausgeben, und wir haben sie schon." Doch ob das zur Wiederholung der Meisterschaft von 2020 reicht? "Chelsea, ManUnited und ManCity verstecken ihre Ambitionen nicht, wir wollen das auch nicht. Wir haben einen richtig guten Kader, wir sollten in einer besseren Situation sein als letztes Jahr."

