Klopp: "Wir hatten sonst noch Kinder auf der Bank"

Nach dem 1:2 bei ManUnited steht Liverpool bei gerade mal zwei Punkten auf der Habenseite. Jürgen Klopp verriet anschließend, was bei dieser Niederlage am meisten wehtat, sprach über fehlende Wechseloptionen und gab auch Lebensweisheiten von sich.

So richtig unzufrieden war Klopp nach der Niederlage in Old Trafford nicht. "Das war kein Katastrophenspiel von uns", stellte der deutsche Trainer fest und ließ das Spiel ein wenig Revue passieren. Er gab zu, dass United zu Beginn "ein bisschen aggressiver" war und sich das für die Hausherren bezahlt gemacht habe. "Sie hauen den Ball zuerst den Pfosten und später hauen sie ihn dann rein. Das war das, was sie wollten und nicht das, was wir wollten."

Ab einem "gewissen Moment" habe Liverpool das Spiel aber in den Griff bekommen "und einen Haufen gutes Zeug auf den Platz gebracht". Allerdings habe auch das Spielglück gefehlt: "Der zweite Teil der ersten Halbzeit war gut, darauf wollten wir aufbauen - und dann kriegst du das 0:2, das war nicht hilfreich." Das 1:2 durch Mo Salah sei dann auch zu spät gefallen, "da ist die Uhr ein bisschen zu schnell abgelaufen".

Wenig hilfreich war auch die dünne Personaldecke dieser Tage. Großartig darüber klagen wollte Klopp aber nicht. "Wir konnten ja dreimal wechseln", meinte der 55-Jährige und lobte in diesem Zusammenhang insbesondere Fabio Carvalho. Dass er aber auch keine weiteren Optionen hatte, wusste Klopp. "Wir hatten sonst noch Innenverteidiger und Kinder auf der Bank", sagte der Trainer und spielte mit seiner Aussage auf die "außergewöhnlich guten Kinder" Stefan Bajcetic (17) und Bobby Clark (17) an. Die beiden Teenager kamen letztlich nicht zum Einsatz - ebenso wenig wie Naby Keita, der kurzfristig ausgefallen war.

Wenn's regnet, muss man auch raus. Jürgen Klopp

Klopp gab zu, dass ihm das Training dieser Tage auch nicht leichtfällt, "weil man bei jedem Zweikampf zusammenzuckt". Jammern helfe aber auch nicht: "Es ist nicht die einfachste Situation, aber wie es so ist im Leben: Wenn's regnet, muss man auch raus."

Kommen noch neue Spieler?

Ob der LFC auf dem Transfermarkt noch einmal aktiv werden wird, konnte der Coach nicht sagen. "Dass ich als Trainer gern eine größere Anzahl an verfügbaren Spielern hätte, ist klar. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich der falsche Ansprechpartner bin. Wir arbeiten aber immer dran. Ob wir noch was machen können, weiß ich nicht."

Was Klopp aber weiß, ist dass der FC Liverpool derzeit seinen eigenen Ansprüchen hinterherläuft und bei drei Punkten aus drei Spielen und Platz 16 in der Tabelle einen Fehlstart hingelegt hat: "Im Moment zählt aber nur das Ergebnis - und unser Start. Das, was am meisten wehtut, ist das Ergebnis."