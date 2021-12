Klopp will nur ein Halbfinale: "Aber was ich sage, ist natürlich nicht wichtig"

Nach dem Thriller gegen Leicester steht Liverpool im League-Cup-Halbfinale. Jürgen Klopp würde gerne den Modus verändern.

Die Probleme, die Jürgen Klopp am späten Mittwochabend ansprach, hat er ja eigentlich gerne. Immerhin darf sein FC Liverpool nach dem packenden Comeback gegen Leicester im League Cup noch um einen Titel spielen, erwartet nun im Halbfinale aber, wie es der Modus vorsieht, ein Hin- und Rückspiel.

Angesichts der mehr als kritischen Corona-Lage in England, wo am vergangenen Wochenende nur vier von zehn Premier-League-Spielen stattfinden konnten, spricht sich Klopp für nur ein Spiel im Halbfinale gegen Arsenal aus. "Ich denke, dass es mit einem Spiel auf jeden Fall besser wäre, aber natürlich ist es nicht so wichtig, was ich sage", sagte Klopp mit typischem Klopp-Unterton.

Gegen Leicester hatte er seine Startelf auf zehn Positionen verändert, drei Nachwuchsspieler aufgestellt und weitere fünf auf der Bank gehabt. Die Partie am Boxing Day gegen Leeds wurde nun zwar verschoben, doch zwei Tage später steht das Ligaspiel bei Leicester an.

"Wenn es zwei Spiele gibt, dann spielen wir auch zwei Spiele", wiederholte Klopp, "aber es wäre hilfreich, wenn es nur eines gäbe, das stimmt. Wenn die Auslosung ergibt, dass wir bei Arsenal spielen, dann ist das für mich in Ordnung - wir spielen dort und sehen, wer besser ist, und machen es dann."

Auch Tottenham-Trainer Antonio Conte sprach sich für eine Reduzierung des Halbfinals aus. Ein offizielles Statement gab es bislang nicht.