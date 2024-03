Klopp will in Prag nicht taktieren: "Ich bin ein bisschen dumm"

Mit Sparta Prag und dem FC Liverpool treffen heute Abend zwei formstarke Teams in der Europa League aufeinander. Oder denkt Jürgen Klopp schon an die nächste Aufgabe?

Bei seinen Startaufstellungen musste Jürgen Klopp in den vergangenen Wochen Kreativität beweisen, und auch an diesem Donnerstag kann er sie gut gebrauchen. Wenn sein Team um 18.45 Uhr zum Europa-League-Achtelfinalhinspiel bei Sparta Prag antritt, geht es für den Trainer des FC Liverpool aber weniger um die Frage, wer überhaupt zur Verfügung steht.

Vielmehr lautet sie: Wem gönnt er vor dem Premier-League-Topspiel gegen Manchester City am Sonntag (16.45 Uhr, beide LIVE! bei kicker) besser eine Pause, wie es Pep Guardiola am Mittwoch bei ManCitys Champions-League-Heimsieg gegen Kopenhagen mit zahlreichen Topkräften machte?

Der Katalane hatte seine erfolgreiche Rotation offiziell nicht mit dem bevorstehenden Gipfeltreffen in Anfield in begründet, und auch Klopp verneint, es schon jetzt im Kopf zu haben. "Das ist das einzige Spiel, das wir morgen haben, also ist es das wichtigste", sagte er am Mittwoch auf seiner Pressekonferenz in Prag. "Wenn wir die Wettbewerbe priorisieren würden, hätten wir den League Cup nicht gewonnen, das FA-Cup-Viertelfinale nicht erreicht und wären auch nicht mehr in der Europa League."

Das habe er grundsätzlich noch nie getan, insistierte Klopp, der nach zweieinhalb Wochen Zwangspause wieder auf Torjäger Mo Salah zurückgreifen kann. "Vielleicht wäre das clever, aber ich weiß nicht, wie das geht. Ich bin ein bisschen dumm. Wir gehen jedes Spiel mit allem an, was wir haben, und hoffentlich werdet ihr das morgen sehen."

Sparta mit Rückenwind - Klopp lobt Trainer Priske

Mit der Aufstellung gegen ManCity dürfte die in Prag trotzdem nur wenig gemeinsam haben, obwohl auch Sparta den Reds einiges abverlangen könnte. Der amtierende tschechische Meister und Tabellenführer schaltete in den K.-o.-Runden-Play-offs Galatasaray mit einem furiosen Heimsieg aus (2:3/4:1), erreichte seitdem zudem gegen Slavia das Pokalhalbfinale (3:2 n. V.) und hielt den Stadtrivalen per 0:0 am Sonntag in der Liga auf Distanz.

"Seit der Trainer übernommen hat, hat sich das Blatt gewendet, das kann man sehen", lobte Klopp seinen Gegenüber Brian Priske, einen 46-jährigen Dänen, der seit dem Sommer 2022 im Amt ist. "Dass sie nach so langer Zeit wieder Meister wurden, merkt man am Selbstvertrauen, mit dem sie spielen, der klaren Idee, der hohen Intensität."

Aber "sie haben noch nie gegen uns gespielt", fügte Klopp an. Liverpool, so viel dürfte beiden Trainern klar sein, ist der haushohe Favorit. "Meine Mannschaft wird mit Sicherheit alle Hände voll zu tun haben", sagte Priske - "egal, wer spielt".