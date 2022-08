Klopp will gegen ManUnited bei Spielabsage Punkte - Ten Hag droht Negativmarke

Manchester United und der FC Liverpool sind schlecht in die neue Saison gestartet. Die punktlosen Red Devils und die Reds brauchen im Duell beide einen Sieg, um die Wogen zu glätten. LFC-Coach Jürgen Klopp würde diese in einem speziellen Fall auch am grünen Tisch annehmen.

Am 2. Mai 2021 kam es zu einer Seltenheit: Das Premier-League-Spiel zwischen den Rivalen ManUnited und Liverpool musste kurzfristig verschoben werden. Grund dafür waren Proteste der Red-Devils-Fans, die damals wie heute unzufrieden mit der Glazer-Familie, den Besitzern des Klubs, sind. So sehr, dass vor dem Spiel am Montagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder Unschönes droht.

Zum Thema Melkkuh seit 2005: Darum geht es bei den Protesten gegen die Glazers

Erneut sind Aktionen gegen die Eigentümer geplant. Ob sie so schlimm ausfallen wie beim letzten Mal, als die Anhänger unter anderem reichlich Pyrotechnik gezündet hatten, ist nicht bekannt. Dafür aber die Meinung von Reds-Coach Jürgen Klopp.

Nachdem es beim letzten Mal noch eine Premiere in der Premier League gewesen war, dass die Partie wegen Fanprotesten verschoben werden musste, hat Klopp nun klar Stellung bezogen. "Wenn es passiert, sollten wir die Punkte bekommen", so der Stuttgarter. "Wenn die Fans das wollen, dann können wir das Spiel nicht einfach neu ansetzen und es irgendwo in eine unglaublich volle Saison packen. In einer solchen Situation sollte immer die andere Mannschaft die Punkte bekommen, weil sie damit nichts zu tun und sich vorbereitet hat."

Wir können das Spiel nicht einfach neu ansetzen und es irgendwo in eine unglaublich volle Saison packen. In einer solchen Situation sollte immer die andere Mannschaft die Punkte bekommen. Jürgen Klopp

Ten Hag könnte 101 Jahre alten Negativrekord einstellen

Vorbereitet sein werden die Mannschaften auf jeden Fall. Schließlich misslang beiden der Saisonstart. ManUnited mit dem neuen Trainer Erik ten Hag ist Letzter. Laut Klopp ist der Rivale aufgrund der beiden jüngsten Pflichtspiel-Niederlagen gegen die Reds (0:4 und 0:5) zusätzlich motiviert. Brisanz ist ohnehin vorhanden, und ten Hag wird es abwenden wollen, nach John Chapman der zweite ManUnited-Coach zu werden, der drei Pflichtspiele zum Start verliert - und das nach 101 (!) Jahren, wie "Opta" abbildet. Bei seinem Debüt gewann der niederländische Coach in einem Testspiel dafür mit 4:0 gegen Klopp und Liverpool.

Sollte das Team von der Merseyside jedoch gewinnen, würde es erstmals in seiner Geschichte drei Auswärtssiege in Serie im Old Trafford holen. Wenn nicht, droht nach bisher zwei Punkten aus zwei Spielen der schlechteste Saisonstart seit zehn Jahren.

Casemiro fehlt noch

Es ist also klar, dass das Spiel aus mehreren Gründen einen besonderen Reiz hat. Und "die ganze Welt wird zuschauen" bei diesem Klassiker, sagt Klopp. Vorausgesetzt, das Spiel findet statt. Wegen Visa-Problemen wohl noch ohne den so gut wie verpflichteten Sechser Casemiro bei den Hausherren, während Liverpools neuer Stürmer Darwin rotgesperrt fehlt.