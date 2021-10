Klopp widerspricht Scholes: "Ich habe mir nicht die Hände gerieben"

Am Sonntag kommt es in Manchester zum Spitzenspiel zwischen United und dem FC Liverpool. Jürgen Klopp redet den Gegner vorher stark.

Auch Jürgen Klopp kann Phrasen dreschen. Am Freitag zum Beispiel sagte Liverpools Trainer vor dem Topspiel bei ManUnited (Sonntag, 17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) Sätze wie: "Ich bereite die Mannschaft auf einen sehr, sehr guten Gegner vor." Oder: "Wir versuchen, uns nur auf uns zu konzentrieren."

Die nicht mal fünfzehnminütige Presserunde spulte Klopp am Mittag ganz locker herunter, ließ sich auch bei Fragen zur Entlassung von Steve Bruce bei Newcastle oder zur Elfmeter-Causa aus dem Vorjahr nicht wirklich aus der Reserve locken. Warum auch? Bei Liverpool läuft es gerade wieder so gut wie zuletzt in der Meistersaison 2019/20. Und Klopp versucht offensichtlich, bloß nicht anderweitig Schlagzeilen zu erzeugen.

Die können jedem Team große Probleme bereiten. Klopp über ManUnited

Am Mittwoch, als ManUnited gegen Atalanta zur Pause mit 0:2 zurücklag, hatte Vereinsikone Paul Scholes in seiner Funktion als TV-Experte gemutmaßt, dass Klopp wohl gerade auf dem Sofa gesessen und sich die Hände gerieben habe ob der Anfälligkeit des kommenden Gegners: "Es gab nicht eine Sekunde, in der ich meine Hände gerieben habe", antwortete Klopp zwei Tage später. Dafür habe es ja auch keinen Grund gegeben.

"Wenn man sich das Spiel angeschaut hat", so Klopp, "konnte man sehen, dass Atalanta United in der ersten Hälfte ein paar Probleme bereitet hat. Aber selbst in der Hälfte hatte United drei klare Torchancen. Die zweite Hälfte war eine Matchdemonstration von United. Die können jedem Team große Probleme bereiten, erst recht, wenn du aufhörst, Fußball zu spielen - was Atalanta ein bisschen getan hat."

Auch Klopp weiß aber, dass bei ManUnited trotz der Comeback-Qualitäten kaum einer "übermäßig glücklich" über die bisherigen Ergebnisse und Tabellenplatz sechs sein wird. Zu viele Punkte haben die Red Devils schon liegenlassen, zu oft vor allem offensiv planlos gewirkt.

Das noch ungeschlagene Liverpool, das weiterhin auf Thiago verzichten muss, hat seit dreieinhalb Jahren kein Ligaspiel mehr im Old Trafford verloren und im Vorjahr sogar erstmals unter Klopp dort gewonnen. Nun wirkt der kommende Gegner so anfällig wie lange nicht, aber wie Klopp schon sagte: "Wir konzentrieren uns auf uns."