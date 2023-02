Klopp widerspricht Mainz-BVB-These

Vor dem Derby hat sich Jürgen Klopp klar zum FC Liverpool bekannt - und erklärt, was der Unterschied zu seinen Amtszeiten in Mainz und Dortmund ist.

Nach der 0:3-Niederlage in Wolverhampton am vergangenen Sonntag musste etwas passieren beim FC Liverpool, und so ergriff Jürgen Klopp eine ungewöhnliche Maßnahme: Er gab der Mannschaft zwei Tage frei. Während er sich selbst einen Strandspaziergang verordnete ("Das habe ich lange nicht gemacht"), sollten auch seine Spieler auf neue, weniger düstere Gedanken kommen.

Am heutigen Montagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) empfangen die Reds nun Abstiegskandidat FC Everton zum Krisenderby, wobei die Gäste zuletzt beim Debüt von Trainer Sean Dyche per 1:0-Sieg gegen Spitzenreiter Arsenal schon einen Schritt aus dem Tief gemacht haben. In Liverpool ist die Lage dagegen immer noch so unangenehm, dass die Champions-League-Qualifikation auch medial kein Thema mehr ist. "Wir sind so weit weg, dass nicht mal mehr ihr danach fragt", sagte Klopp den Journalisten.

Dass der Trainer in der wohl größten Krise seiner bald achtjährigen Amtszeit hinwerfen könnte, ist aber offenbar ebenso ausgeschlossen wie eine Entlassung. Vor dem Stadtduell bekannte er sich "zu 100 Prozent" zum LFC. "Wenn wir gewinnen, fühle ich mich als Teil davon, aber wenn wir verlieren, fühle ich mich zu 100 Prozent verantwortlich. So war es immer in meinem Leben, also könnt ihr euch vorstellen, wie groß die Verantwortung im Moment ist und wie ich mich fühle."

"Ich werde nicht gehen, und ich kann nicht gehen"

Dass er in Mainz und Dortmund einst jeweils nach sieben Jahren nach Phasen sportlicher Rückschläge aufgehört hatte, führte bei manchem im Umfeld zur These, dass es nun in Liverpool auch bald so weit sein müsste. Dem widerspricht Klopp aber vehement. "In Mainz hatten wir durchweg schwere Zeiten, in Dortmund wahrscheinlich am Anfang und am Ende. Deswegen verstehe ich, dass Leute so denken, aber ich werde nicht gehen, und ich kann nicht gehen."

Denn: "Ich habe zu viel Verantwortung, und ich will sie und ich will es wieder hinkriegen." Es würden wieder "großartige Zeiten" kommen, auch wenn die schweren gerade "vielleicht schon ein bisschen zu lang" anhielten. Außerdem sei er sowohl in Mainz als auch in Dortmund aus ganz anderen Gründen gegangen: in Mainz auch wegen eines Karriereschritts, in Dortmund, weil er "wirklich erschöpft" gewesen sei. Doch beides treffe in Liverpool nicht zu: "Ich bin komplett hier."