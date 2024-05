"Klopp weiß fünf Minuten nach Spielende, wie Mainz gespielt hat"

Christian Heidel hat bis heute ein enges Verhältnis zu Jürgen Klopp. Mit dem kicker sprach er über dessen einmalige Karriere-Leistung - und eine mögliche Rückkehr nach Mainz.

Am Sonntag ertönt für Jürgen Klopp der letzte Abpfiff als Trainer des FC Liverpool. Und dann? Auf jeden Fall wird der 56-Jährige in den kommenden Monaten öfter mal Christian Heidel begegnen, seinem einstigen Vorgesetzten beim 1. FSV Mainz 05. Beide besitzen Fincas auf Mallorca, die nicht weit voneinander entfernt liegen, und sind auch sonst noch eng verbunden.

"Ich freue mich jetzt auf ein paar mehr Tage mit ihm zusammen", sagt Heidel im Gespräch mit dem kicker über seinen "engen Freund". "Wir sind fast Nachbarn." Auch wenn ihre gemeinsame Zeit in Mainz bereits 16 Jahre zurückliegt, stehen sie noch "sehr, sehr regelmäßig Kontakt", verrät der FSV-Sportvorstand. "Auch unsere beiden Familien sind sehr eng beieinander. Das ist ein überaus großes Vertrauensverhältnis. Manchmal weiß ich Dinge, die andere nicht wissen, und er von mir ganz genauso."

Nur eines kann sich Heidel bei Klopp "überhaupt nicht vorstellen"

Weiß Heidel also, was Klopp in seiner Trainerkarriere noch vorhat? "Wenn es sich einer verdient, einfach mal das Leben mit seiner Familie zu genießen, dann ist es er, und ich glaube, vieles wird davon abhängig sein, wie er dieses Leben findet. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er sagt: Ja, jetzt möchte ich - irgendwann geht auch er auf die 60 zu - das Leben einfach mal genießen. Genauso kann es sein, dass er nach einem Jahr sagt: Das war ja ganz lustig, aber ich möchte nochmal diesen Druck erleben. Ich weiß es heute auch nicht, und wenn ich es wüsste, würde ich es auch nicht sagen, muss ich zugeben."

Nur eines kann sich Heidel "überhaupt nicht vorstellen": dass Klopp "auf die Idee kommt, nach drei Monaten wieder einzusteigen", wie es 2015 nach seinem Abschied aus Dortmund war, dem sich schnell das Engagement in Liverpool anschloss.

"Gefühlt ist Mainz seine Heimat"

Ob dafür eines Tages eine Rückkehr zum FSV infrage kommt? Heidel will "lieber nicht darüber nachdenken" und Klopp "auch nicht unter Druck setzen". Aber: "Jürgen Klopp ist zwar nicht in Mainz geboren, aber gefühlt ist Mainz seine Heimat und dieser Verein hängt ihm sehr, sehr am Herzen. Auch wenn er die Premier League mit dem FC Liverpool gewonnen hat, weiß er fünf Minuten nach Spielende in Mainz, wie Mainz 05 gespielt hat. Das ist ein ganz, ganz besonderes Verhältnis."

Sollte es tatsächlich zu einem Comeback kommen, "würden die Leute wahrscheinlich Kopf stehen hier", meint Heidel. "Aber Fakt ist auch: Das Thema stellt sich zurzeit natürlich nicht."

Grundsätzlich attestiert Heidel Klopp etwas, was "noch kein Trainer auf der Welt geschafft" habe: "drei Städten, drei Vereine und die Menschen von drei Städten nahezu komplett zu verändern. Das ist, glaube ich, das ganz, ganz Außergewöhnliche an ihm."