Klopp von Firmino-Abschied "überrascht"

Roberto Firmino wird den FC Liverpool im Sommer verlassen. Jürgen Klopp hatte mit dieser Entscheidung des Brasilianers nicht gerechnet.

Jürgen Klopp hat nach schon jetzt besonderen acht Jahren beim FC Liverpool wohl inzwischen einen Einfluss, der über den eines gewöhnlichen Trainers hinausgeht. Doch auch der 55-Jährige kann nicht alles überblicken, diese Erfahrung hat er zuletzt mit Roberto Firmino gemacht.

Der Brasilianer, der von der TSG Hoffenheim wie Klopp 2015 an die Merseyside kam, wird die Reds im Sommer ablösefrei verlassen, wie er vergangene Woche bekanntgegeben hatte. Dann läuft Firminos Vertrag aus, den Klopp allerdings gerne verlängert hätte. Und wahrscheinlich war er davon ausgegangen, dass dies auch für Firmino gilt.

"Ich war überrascht", gestand der Coach, der die Entscheidung dennoch "sehr respektiert", am Freitag auf der Pressekonferenz vor Liverpools Gastspiel in Bournemouth (Samstag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker). "Zumindest ein bisschen." Zu schwer wegzudenken ist der mitspielende Mittelstürmer mit seinem unermüdlichen Einsatz und seinem mannschaftsdienlichen Spiel wohl für die LFC-Ära Klopp, die sich mittlerweile aber in einem Umbruch befindet.

In Liverpools Angriff sind inzwischen andere gesetzt

Dass dieser Umbruch bereits in vollem Gange ist, hatte zuletzt ganz besonders die 7:0-Machtdemonstration im Derby gegen Manchester United bewiesen, als zwar immer noch Mohamed Salah doppelt getroffen hatte, aber auch Darwin und Cody Gakpo - seine neuen Nebenleute in vorderster Front.

Für den Schluss- und gleichzeitig Höhepunkt hatte trotzdem der spät eingewechselte Firmino gesorgt, dem der Treffer zum 7:0-Endstand vorbehalten war. "Er hat gesagt, dass er diese wundervolle Geschichte zu einem positiven Ende bringen möchte", verriet Klopp. Was dem 31-Jährigen mit dem Tor, das die LFC-Fans am vergangenen Wochenende am lautesten bejubelt hatten, schon jetzt gelungen ist.

"Ich habe den Empfang geliebt, der ihm bei seiner Einwechslung bereitet wurde", schwärmte Klopp, der seinen Angreifer nach wie vor "komplett fokussiert" erlebt. "Aber der Moment für einen Abschied ist noch nicht gekommen. Dafür werden wir später in dieser Saison Zeit finden."