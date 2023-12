Klopp: Vier Gründe für einen "perfekten Abend"

Mit einem souveränen 4:0 gegen den LASK hat sich Liverpool den Europa-League-Gruppensieg gesichert. Jürgen Klopp war aber nicht nur deswegen happy.

Gegen Mohamed Salah spielt man als Profi des Linzer ASK nicht jede Woche, und so wurde der Liverpool-Torjäger nach dem Europa-League-Duell am Donnerstagabend schon fast bedrängt, als hätte man ein paar Fans auf den Rasen in Anfield gelassen. Erst überreichte Salah Moses Usor sein Trikot, dann fingen TV-Kameras ein, wie er einem weiteren bittenden LASK-Spieler zuruft: "Ich gebe dir drinnen noch ein zweites."

Unhöflichkeit konnte man Salah, der zuvor sein 199. Tor für die Reds erzielt hatte, also wahrlich nicht vorwerfen an einem Abend, an dem Liverpool insgesamt nichts vorzuwerfen war. Trainer Jürgen Klopp nannte ihn schlicht "perfekt" - aus mehreren Gründen. Da war zunächst das ...

... Ergebnis: Mit 4:0 löste seine einmal mehr in der Europa League aufgebotene 1B-Elf die Pflichtaufgabe eins a. Ein früher Doppelschlag durch Luis Diaz und Cody Gakpo (12./15.) war schon mehr als die halbe Miete, zeitweise zeigten die Reds den Gästen die Grenzen auf. Und als die Intensität Mitte des zweiten Durchgangs nachließ, hielt Caoimhin Kelleher die Null fest, "die er unbedingt wollte" (Klopp). Mit dem Sieg sicherten sich die Reds nach dem unnötigen 2:3 in Toulouse vor drei Wochen nicht nur das Weiterkommen, sondern auch den ...

... Gruppensieg: Weil Toulouse im Parallelspiel nicht über ein 0:0 gegen Union Saint-Gilloise hinauskam, steht Liverpool schon vor dem finalen Gruppenspiel bei Saint-Gilles sicher im Achtelfinale und kann sich die K.-o.-Runden-Play-offs sparen. "Das ist sehr wichtig im vollen, vollen, vollen Terminkalender, den wir ab jetzt vor uns haben", jubelte Klopp. Außerdem gab es am Donnerstag ...

Klopps Gespräch mit Bradley: "Ich hab es so vermisst!"

… keine weiteren Verletzten: Nach dem 1:1 bei Manchester City am vergangenen Samstag hatte Klopp mit Torhüter Alisson und Angreifer Diogo Jota zwei neue Ausfälle verkraften müssen. Doch gegen den LASK "hat sich keiner wehgetan", freute sich der Trainer, dem Salahs Elfmetertor zum 3:0 schon kurz nach der Pause ermöglichte, frühzeitig durchzuwechseln. "Das war sehr hilfreich." Am Ende bekamen auch noch zwei zuletzt fehlende Youngster wertvolle ...

... Spielpraxis: Neben Linksverteidiger Luke Chambers (19, nach Knöchelverletzung) feierte auch Rechtsverteidiger Conor Bradley (20) in der Schlussphase sein Comeback. Während Ersterer nur kurz gefehlt hatte, war Letzterer nach einer starken Sommervorbereitung mit einer Stressfraktur im Rücken monatelang ausgefallen. "Ich habe ihn nach dem Spiel gefragt: 'Hast du's genossen?' Und er sagte: 'Ich hab es vermisst, ich hab es so vermisst!", sagte Klopp über den nordirischen Nationalspieler. Und mit Angreifer Kaide Gordon (19) steht bereits der nächste Langzeitverletzte vor der Rückkehr - er war rund eineinhalb Jahre außen vor. Klopp: "Er macht einen super Eindruck im Training."