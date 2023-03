Klopp verrät, warum er gerne mit Ancelotti tauschen würde

Liverpool benötigt in Madrid schon ein Fußball-Wunder, um sich nicht aus der Champions League zu verabschieden. Wie schwer die Aufgabe ist, weiß auch Trainer Jürgen Klopp, der zugibt, dass er gerne mit Carlo Ancelotti tauschen würde.

Gerne dürfte sich Klopp an das Hinspiel gegen Real Madrid nicht erinnern, immerhin verlor der FC Liverpool das mit 2:5 - und dies nach eigener 2:0-Führung. Die Chancen auf das Erreichen des Viertelfinales sind entsprechend gering, weiß auch der deutsche Trainer.

"Es ist eine schwierige Situation, weil wir die nächste Runde wahrscheinlich nicht erreichen werden", sagte Klopp bei der Pressekonferenz vor dem Rückspiel in Madrid am Mittwoch (LIVE! ab 21 bei kicker) und veranschaulichte die Situation: "Es ist Real Madrid, sie haben drei Tore Vorsprung, das ist nichts, was du dir zu Weihnachten oder was auch immer wünschst. Wir sind der Außenseiter - hundertprozentig."

In dieser Ausgangslage sieht Klopp aber auch eine Chance. "Wir haben nichts zu verlieren, das ist besser, als wenn wir alles zu verlieren hätten. Das Problem ist dabei, dass wir ein Fußballspiel verlieren können - und das mögen wir nicht." Der 55-Jährige gab aber auch zu, dass er es vorziehen würde, mit Real-Coach Carlo Ancelotti zu tauschen.

Der Italiener hatte zuvor darüber gesprochen, dass der Druck in diesem Spiel bei den Königlichen liege. "Ich weiß, was er meint, aber dennoch würde ich seine Situation bevorzugen - ein bisschen Druck zu haben, eine Drei-Tore-Führung verteidigen zu müssen."

Für Klopp ist klar, dass wenn es nur eine "einprozentige Chance" für Liverpool gibt, er es versuchen würde. "Wir sind hier, um gegen einen starken Gegner zu spielen und versuchen, zu gewinnen. So schwer es auch ist, es ist möglich, nicht wahrscheinlich, aber möglich - und dafür sind wir hier."

Es ist klar, dass wir nicht herkommen und Madrid sagen: 'Seid vorsichtig, wir kommen'.

Seinen Optimismus hat Klopp jedenfalls nicht in England gelassen. "Es ist klar, dass wir nicht herkommen und Madrid sagen: 'Seid vorsichtig, wir kommen' - das ist nicht die Situation, in der wir uns befinden." Ohnehin ist es eine Saison, die gewiss nicht nach dem Geschmack der Reds verläuft.

Der LFC zeigte sich bislang wechselhaft und belegt in der heimischen Liga aktuell nur Platz sechs. Klopp schöpft aber auch aus dieser Lage neue Hoffnung. "Wenn wir uns selbst in negativem Sinne überraschen können, dann sollten wir auch in der Lage sein, dies auch in positivem Sinne zu tun."