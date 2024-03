Klopp verrät durchkreuzten Wechselplan - Kleine Spitze gegen ManUnited

Nach dem FA-Cup-Aus bei Manchester United steht fest, dass Jürgen Klopps Liverpool-Ära spätestens am 22. Mai endet. Der Trainer kommentierte den 3:4-Krimi mit Fassung - und einer kleinen Spitze.

Seine Elf war nah dran am FA-Cup-Halbfinale - verpasste es im Old Trafford aber doch: Jürgen Klopp. IMAGO/Sportimage

Als der Schlusspfiff im Old Trafford ertönte, sah Jürgen Klopp erst einmal ziemlich konsterniert aus. Doch als er wenig später Liverpools dramatisches FA-Cup-Aus im englischen TV kommentieren sollte, hatte er sich schon wieder gefangen - und lobte den teils unglücklichen Auftritt seiner Elf lieber ausgiebig.

"Wir haben ein Topspiel gemacht", fand der scheidende Trainer der Reds, die nach der wilden 3:4-Niederlage nach Verlängerung die Saison "nur" noch mit drei statt vier Titel beenden können. "Die Mannschaft hat heute wieder unglaublichen Charakter gezeigt."

Doch das hatte Manchester United eben auch getan und sowohl in der regulären Spielzeit als auch danach die größeren Reserven gehabt. "Nach dem 2:1 hatten wir so viele Chancen, um das Spiel zu entscheiden. Wir waren in der regulären Spielzeit fast am Ziel, wir waren in der Verlängerung fast am Ziel. Und am Ende verlieren wir das Spiel", ärgerte sich Klopp, schob aber hinterher: "Das ist okay. Ich kann von den Jungs nicht mehr verlangen."

Nach dem Schlusspfiff ausgelost: Das FA-Cup-Halbfinale

Nicht nur vor dem 3:4 (120.+1), sondern auch schon vor dem 3:3 (112.) hatten die ausgepumpten Reds den Ball geradezu hergeschenkt. Wie Klopp verriet, hätte der Unglücksrabe in der Entstehung des Ausgleichs schon gar nicht mehr auf dem Platz stehen sollen. "Wir mussten Darwin runternehmen. Er war durch. Aber er musste auf dem Platz bleiben, weil plötzlich Luis Diaz seine Leisten gedehnt hat." Also zog Klopp für diesen seine letzte Wechseloption.

Klopp: "Wir hatten eine viel intensivere Saison" als ManUnited

Seine kleine Spitze in Richtung des Erzrivalen: "Wir hatten eine viel intensivere Saison, da muss man nur die Zahl der Spiele zählen." Man könne Liverpools Saison nicht mit der von United vergleichen. Durch das Aus "haben wir jetzt ein oder zwei Spiele weniger und versuchen das in den nächsten Wochen zu nutzen". Seit Sonntag ist klar, dass Klopps Liverpool-Ära spätestens mit dem Finale in der Europa League am 22. Mai in Dublin endet, nicht mit dem im FA Cup drei Tage später.

Nach der Länderspielpause kämpft Liverpool nun in der Premier (2. Platz) und Europa League (Viertelfinale gegen West Ham) um die verbleibenden Titelchancen. Anfang April geht es dabei erneut ins Old Trafford. Klopp: "Dann wissen wir mehr."