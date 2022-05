Klopp: "Uns ist nichts vorzuwerfen - was soll der Mist?"

Jürgen Klopp ließ sich durch das verlorene Champions-League-Finale den Blick auf Liverpools Saison nicht vermiesen - ärgerte sich aber über zu wenige Torchancen.

Am Sonntag findet in Liverpool eine große rote Party statt, das stand schon vor dem Champions-League-Finale fest. Und Jürgen Klopp machte nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen Real Madrid auch keine Anstalten, sich die Feierlaune verderben zu lassen.

In der Kabine sei die Stimmung zwar "sehr bescheiden", berichtete der Trainer nach der 0:1-Niederlage in Paris bei DAZN. Aber: "Ich sehe schon, dass wir eine geile Saison gespielt haben. Bei den Jungs dauert es noch einen Moment, aber das ist auch menschlich."

Statt mit dem lange möglichen Quadruple beenden die Reds ihre Saison "nur" mit dem Ligapokal- und dem FA-Cup-Triumph, weil sowohl in der Premier als auch der Champions League ein Kontrahent minimal besser war. "In zwei Wettbewerben haben wir es jetzt ganz knapp nicht geschafft. Ansonsten ist uns natürlich nichts vorzuwerfen - was soll der Mist?", so Klopp.

Wenn der Torwart 'Man of the Match' ist, weißt du, dass irgendwas scheiße gelaufen ist. Jürgen Klopp

Gegen Real hätte er trotz des Liverpooler Chancenplus gerne mehr klare Abschlüsse gesehen. "Wir haben die deutliche Mehrzahl an Torschüssen gehabt, aber davon nur drei, vier richtig gute. Das ist das, was wir uns vorwerfen." Das Problem sei die "brutale Kontergefahr" der Königlichen gewesen, analysierte er. Da verstehe er "schon auch ein bisschen, dass die Innenverteidiger nicht so richtig rausgerückt sind, dadurch waren die Mittelfeldspieler ein bisschen zu tief."

Drei Niederlagen, ein Triumph - Klopp kündigt fünften Anlauf an

Und dann war da noch der unüberwindbare Thibaut Courtois. "Wenn der Torwart 'Man of the Match' ist, weißt du, dass irgendwas scheiße gelaufen ist", sagte Klopp. "Du kannst gewinnen, und der Torwart wird 'Man of the Match', aber das kommt nicht so häufig vor." In einer Verlängerung hätte er Vorteile für seine Mannschaft gesehen: "Ich glaube, dass wir körperlich mehr Körner gehabt hätten."

Zusammen mit 2013 (mit Dortmund) und 2018 verlor Klopp nun bereits drei Champions-League-Endspiele, einzig 2019 erhielt er die Siegermedaille. "Wir probieren es halt wieder", sagte er erst, um zum Schluss ein weiteres Finale mit Liverpool zu versprechen: "Ihr werdet noch mal eins sehen! Ihr werdet noch mal eins sehen!"