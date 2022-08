Klopp und Guardiola ausgestochen: Ancelotti ist Europas Trainer des Jahres

Eine beeindruckende Saison 2021/22 endet für Carlo Ancelotti (63) mit dem nächsten Titel: Er ist Europas Trainer des Jahres - und verwies damit Pep Guardiola und Jürgen Klopp deutlich auf die Plätze.

Ancelotti hatte wie sein Torjäger Karim Benzema als großer Favorit auf die Auszeichnung gegolten, die die UEFA in Zusammenarbeit mit den European Sports Media (ESM) unter Federführung des kicker veranstaltet. Am Ende setzte sich der Italiener auch erwartungsgemäß deutlich mit 526 Stimmen gegen Klopp (210) und Guardiola (108) durch.

Beiden hatte Ancelotti auf dem Weg zu seinem vierten Champions-League-Titel (zwei mit Milan, zwei mit Real) das Nachsehen gegeben. Guardiolas ManCity war nach zwei spektakulären Halbfinalspielen an den Königlichen gescheitert, Klopp kassierte mit Liverpool in Paris seine nächste Finalniederlage gegen Real.

Glasner verpasst einen Platz auf dem Podium nur knapp

Wie Jorginho (FC Chelsea) bei den Spielern konnte auch dessen Coach Thomas Tuchel seinen Award als "Trainer des Jahres" nicht verteidigen. Die Top sechs komplettieren Frankfurts Coach Oliver Glasner als Vierter (75 Stimmen), Unai Emery (Villarreal, 74 Stimmen) und Europa-Conference-League-Sieger José Mourinho (AS Rom, 51).

Stimmberechtigt waren alle Trainer der Klubs, die 2021/22 an den Gruppenphasen von Champions, Europa und Europa Conference League teilgenommen haben, sowie 55 von den ESM ausgewählte Journalisten - einer aus jedem UEFA-Mitgliedsverband.

Ancelotti war im Sommer 2021 als Nachfolger seines einstigen Zöglings Zinedine Zidane zu Real zurückgekehrt. Auf Anhieb gewann er mit Real seine erste spanische Meisterschaft und schaffte damit ein Novum: Ancelotti ist der erste Trainer, der in allen fünf europäischen Topligen mindestens einmal den wichtigsten nationalen Titel abräumte. Dazu kam der Triumph in der Champions League - und jüngst sogar noch der europäische Supercup (2:0 gegen Frankfurt), der allerdings nicht in die Bewertung einfloss.

Denn: Für diesen Preis wurden die Trainer in Europa, unabhängig von ihrer Nationalität, nach ihren Leistungen während der letzten Saison in allen Wettbewerben - national und international - bewertet, egal, ob im Klub oder bei der Nationalelf. Die Nominierungsliste mit sechs Trainern wurde vorab von der technischen Studiengruppe der UEFA zusammengestellt.