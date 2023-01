Klopp und die immergleiche Frage: "Es muss ein Sprachproblem sein"

Nach dem 0:3 am vergangenen Samstag in Brighton sprach Jürgen Klopp von einem "Tiefpunkt" und bat die mitgereisten Liverpool-Fans vor dem Gästeblock um Verzeihung. Nun stimmen sich die Reds auf den nächsten Gegner Wolverhampton ein - doch die Fragen bleiben die gleichen.

Verzeihung bitte: Nach dem 0:3 in Brighton entschuldigte sich Jürgen Klopp bei den Liverpool-Fans. imago images

Die jüngsten beiden Punktspiele gegen Brentford (1:3) und Brighton (0:3) verloren, Platz 9 in der Premier League - und am Dienstagabend ein weiteres FA-Cup-Duell mit Wolverhampton, da Liverpool im ersten Anlauf nicht über ein 2:2 hinausgekommen war und nun ein Wiederholungsspiel bestreiten muss: Es sind durchaus ungemütliche Tage in Anfield, doch das hat nicht nur damit zu tun, dass es in dieser Woche recht regnerisch ist und das Thermometer nur einstellige Grad-Zahlen anzeigt.

Die Reds hinken weit hinter ihren Ansprüchen hinterher und stehen derzeit nicht weniger als zehn Punkte hinter einem Champions-League-Platz. Eine Momentaufnahme, die Jürgen Klopp auch zu selbstkritischen Tönen veranlasst. "Wir haben versucht, eine andere Organisation zu finden, aber das hat nicht funktioniert", sagte Liverpools Coach am Montagnachmittag im Rückblick auf die Niederlage in Brighton. Die Ursachen, gestand Klopp, seien möglicherweise nicht nur bei den Spielern, sondern auch im Trainerteam zu verorten: "Am Ende wurde es natürlich nicht gut genug umgesetzt, aber ein Grund dafür könnte sein, dass wir es nicht gut genug erklärt haben."

Dass ihn die miserable Leistung seiner Mannschaft alles andere als kaltließ, daraus machte der 55-Jährige schon unmittelbar nach den 90 Minuten keinen Hehl. Er könne sich an kein schlechteres Spiel in seiner gesamten Trainerkarriere erinnern, gestand Klopp - nun sagte er mit Blick auf die Partie gegen Wolverhampton: "Es wird nicht schwierig, besseren Fußball als in Brighton zu spielen."

Wir sind nicht stur und denken, dass wir mit den Jungs bis 2050 weitermachen. Jürgen Klopp

Die Niederlage an der Südküste Englands hatte ihm zunächst derart zugesetzt, dass es Liverpools Coach unmittelbar nach der Partie durchaus schwerfiel, vor die Presse zu treten. "Es ist schlimm genug, ein Spiel auf diese Art und Weise zu verlieren, wie wir es verloren haben", sagte Klopp bei seiner nächsten Medienrunde am Montag, "aber dann auf euch zu treffen, macht das Leben nicht gerade besser, um ehrlich zu sein." Er habe zwar Verständnis für die Fragen, aber: "In einer solchen Situation Antworten zu geben, ist wirklich, wirklich schwer - vor allem die Antworten, die die Leute hören wollen."

Am Montag war es im Grunde nur eine Frage, mit der Klopp nicht allzu viel anzufangen wusste. Als ein Reporter wissen wollte, ob er seinem Kader vertraue oder ob er nach neuen Spielern Ausschau halte, da entgegnete Klopp: "Es muss ein Sprachproblem sein, dass Sie diese Frage wieder und wieder stellen." Er habe schon oft eine Antwort darauf gegeben - und diese laute: "Wir schauen uns um. Wir sind nicht stur und denken, dass wir mit den Jungs bis 2050 weitermachen."