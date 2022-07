Klopp und "das einzige Problem" mit Bellingham

Jude Bellingham gilt schon länger als potenzieller Liverpool-Profi der Zukunft. Nun schließt Jürgen Klopp einen Transfer aus - aber nur vorerst.

Mit den Verpflichtungen von Rechtsverteidiger Calvin Ramsay (Aberdeen), Mittelfeldtalent Fabio Carvalho (Fulham) und 75-Millionen-Euro-Angreifer Darwin (Benfica) hat der FC Liverpool seine Pläne auf dem diesjährigen Sommer-Transfermarkt frühzeitig abgearbeitet. Weitere Neuzugänge sind nicht zu erwarten - schon gar nicht Jude Bellingham.

Über den englischen Nationalspieler in Diensten von Borussia Dortmund heißt es schon länger, dass er eines Tages das Trikot der Reds tragen könnte. Jürgen Klopp ist Fan, und dass der 19-Jährige zu dessen Vorstellung vom Fußball passen würde, offensichtlich. Wenn überhaupt, werden beide Seiten aber frühestens in einem Jahr aufeinander zu gehen.

Klopp schließt weiteren Neuzugang im Mittelfeld aus - "aber man weiß nie"

"Er ist nicht auf dem Markt, das ist das erste Problem mit diesem Spieler", sagte Klopp noch vor dem Abflug zur Vorbereitungstour in Asien englischen Printmedien. "Na ja, das ist auch das einzige Problem mit diesem Spieler!" Bellingham ist beim BVB noch bis 2025 gebunden und hatte sich zumindest für die anstehende Saison frühzeitig zu seinem Arbeitgeber bekannt.

Er könne generell sagen, dass Liverpool in diesem Sommer keinen Mittelfeldspieler mehr verpflichten werde, so Klopp weiter. "Aber man weiß nie. Wenn jemand zu dir kommt und sagt: 'Ich will weg', müssen wir noch mal reden." Das sei aber bislang nicht passiert.

Und die immer wieder aufflammende Diskussion, wonach Liverpool zu wenig Torgefahr aus dem Mittelfeld erzeuge und deswegen Bedarf habe? "Das verstehe ich nicht", wehrte Klopp ab. "Fabinho, Henderson, Thiago, Milner, Keita, Jones, Elliott, Fabio Carvalho, Oxlade-Chamberlain. Und jetzt sagt mir, welcher Spielertyp uns fehlt! Ein Offensiver, der 1,95 Meter groß ist und den Ball im Strafraum einköpft? Okay, abgesehen davon!"