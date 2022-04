Klopp über Weigls Rolle, Darwins Zukunft und "schlechte Nachrichten" für Benfica

Vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League sprach Jürgen Klopp über Julian Weigls Bedeutung für Benfica und vier Titel in einer Saison.

Weil es ihm wahrscheinlich so wichtig war, betonte Jürgen Klopp gleich zweimal: "Wir wollen das Team sein, gegen das keiner spielen will." Und wahrscheinlich hatte Champions-League-Gegner Benfica beim 1:3 im Viertelfinal-Hinspiel tatsächlich nur phasenweise Spaß.

Luis Diaz grinst selbst im Training

Spaß, den hat man dieser Tage und Wochen beim FC Liverpool. Dafür sorgt alleine schon Neuzugang Luis Diaz. "Selbst im Training kann er nicht aufhören zu grinsen", verrät Klopp, "so etwas habe ich noch nicht erlebt". Auch nicht, wie sich ein neuer Spieler so schnell anpassen könne. Sein diesjähriges sei das beste Team, das der 54-Jährige beim LFC bisher gehabt habe. "Wir haben einen breiteren Kader, mehr Erfahrung, und alle sind fit - das gab es so auch noch nicht."

Dass aber auch Benfica so stark ist wie vielleicht seit Jahren nicht, ist dem Erfolgstrainer nicht entgangen. Klopp verwies auf die gefährliche Schnelligkeit Rafas oder die Torgefahr, die Hinspiel-Torschütze Darwin versprüht: "Er ist körperlich stark und sehr gelassen. Wenn er gesund bleibt, steht ihm eine große Karriere bevor." Ins Schwärmen geriet der LFC-Coach zudem bei Julian Weigl, den er als Schlüsselspieler der Portugiesen ausmachte: "Er verbindet die einzelnen Teile."

Liverpool kann das Quadruple gewinnen

Verbinden muss Klopp auf der Zielgeraden der Saison selbst so einiges, etwa Meisterschaft, Pokal und Champions League. Den League Cup haben die Reds bereits eingefahren, noch winken alle vier Titel - das sogenannte Quadruple. "Man kann nicht um vier Titel spielen", mahnte der CL-Sieger von 2019 angesichts des vollgepackten Spielplans einmal mehr. "Man kann versuchen, so lange wie möglich in vier Wettbewerben dabei zu sein und alles aus uns herauszuquetschen." So kann man auch formulieren, von Spiel zu Spiel denken zu wollen.

Sie spielen nicht nur gegen uns. Jürgen Klopp über den Heimspielvorteil gegen Benfica

Wie wichtig Klopp dieses Viertelfinal-Rückspiel aber ist - gar "super, super, super [...] wichtig" -, "das wollen wir unbedingt zeigen". Wie "knifflig" auch ein Zwei-Tore-Vorsprung sein kann, habe derweil das Achtelfinal-Rückspiel gegen Inter Mailand bewiesen. Und doch hatte es gereicht für die Reds, die am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder dort antreten, wo auch schon Inter gescheitert war.

"Ich habe schlechte Nachrichten für Benfica", schmunzelte Klopp, "sie spielen in Anfield. Sie spielen nicht nur gegen uns, sondern auch gegen das ganze Publikum."