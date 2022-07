Klopp über Salah: "Seine besten Jahre kommen erst noch"

Kaum ein Spieler prägte Liverpool in den vergangenen Jahren derart wie Mo Salah. LFC-Coach Jürgen Klopp geht aber davon aus, dass der Ägypter seine "besten Jahre" noch vor sich hat.

Seit 2017 kickt Salah in Anfield und hat seitdem in 254 Spielen satte 156 Tore erzielt. Seit klar ist, dass der 30-Jährige seinen Vertrag in Liverpool langfristig verlängerte, ist ebenso klar, dass sich die Reds auch in Zukunft auf Salah-Tore freuen dürfen.

"Es ist die beste Entscheidung für den Klub und für ihn", wird Trainer Klopp auf der Vereinswebsite zitiert: "Er gehört zu uns, das ist jetzt sein Klub."

Dass es mit der Vertragsverlängerung ein wenig gedauert habe, ist für Klopp völlig normal. "Mo ist einer der besten Spieler der Welt, da ist es normal, dass Dinge sortiert werden müssen", erklärte der 54-Jährige und merkte an: "Ohnehin sind die besten Dinge das Warten immer wert."

Wenngleich sich Salah in den vergangenen fünf Jahren in Anfield fast schon einen Legendenstatus erspielt hat, so geht Klopp davon aus, dass der "Pharao" noch besser wird. "Ich habe keinen Zweifel, dass seine besten Jahre erst noch kommen werden. Fitnessmäßig ist er eine Maschine, er ist in einer unglaublichen Verfassung. Dazu werden seine Fertigkeiten von Saison zu Saison besser - die Entscheidungsfindung auch."