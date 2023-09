Klopp über Salah: "Klang nicht so, als gelte es nur bis nächste Woche"

Liverpool besiegte Aston Villa 3:0 und Jügen Klopp sah "das beste Spiel seit langem". In der Personalie Mo Salah blieb der Coach völlig ruhig.

Für Jürgen Klopp war die Lage am Sonntagnachmittag klar, als der 3:0-Heimsieg gegen Aston Villa eingetütet war. "Das war der beste Spiel von uns seit langer, langer Zeit", sagte der Coach des FC Liverpool in der PK nach dem Spiel und bezog diese Einschätzung sowohl auf die Defensive als auch auf die Offensive seines Teams. "Wir haben einen guten Mix hinbekommen, das war ziemlich nahe an der Pefektion - ein top Spiel von uns. Ich kann mir keinen besseren Sonntag vorstellen."

Im Vergleich zum nervenaufreibenden Spiel in Newcastle am vergangenen Sonntag (2:1 in Unterzahl) wollte Klopp aber von einem Spaziergang gegen das Team aus Birmingham trotz des frühen Treffers nichts wissen. "Wenn man gegen Aston Villa einen Schritt zu wenig macht, dann bekommt man gegen ihr perfektes 4-4-2 große Probleme", so Klopp im Gespräch mit "Sky", der sich über einen "richtig guten Saisonstart" freute.

Dass Liverpool eben keine Probleme bekam, lag auch am Traumtor von Dominik Szoboszlai aus der dritten Minute. Der Ball war nach einer Ecke bis zum lauernden Ex-Leipziger durchgerutscht und der Ungar hatte die Kugel schnurstracks ins lange Eck gehämmert. "Ich habe es genau von hinten gesehen, das war der sauberste Treffer, den ich seit langem mitbekommen habe", lobte Klopp Szoboszlais Premierentor mit dessen schwächerem linken Fuß.

"Absolut bereit für den schmutzigen Teil des Spiels"

Was Klopp aber noch besser gefiel am neuen Mittelfeldspieler: "Er ist taktisch klug und absolut bereit für den schmutzigen Teil des Spiels, er arbeitet extrem hart, macht Gegenspieler richtig zu und verteidigt zusammen mit Curt (Curtis Jones; Anm. d. Red.) die Halbräume hinter Darwin. Das ist für uns superwichtig", lobte Klopp den 22-Jährigen, der bislang jede Premier-League-Minute in dieser Saison spielte.

Doch neben dem Ergebnis gegen Villa, den taktischen Vorzügen von Szoboszlai und der Muskelverletzung von Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold (Klopp: "Er glaubt, es ist nicht schlimm, aber wir müssen die Bilder abwarten") musste der Liverpooler Trainer an diesem Sonntag auch über Mohamed "Mo" Salah sprechen.

Zwar hätte man auch über die sportliche Rolle des Ägypters sprechen können, der immerhin an allen drei Reds-Treffern beteiligt gewesen war, doch vornehmlich ging es beim 31-Jährigen weiterhin um dessen Zukunft. Der saudische Klub Al-Ittihad hatte zuletzt ein Angebot über 175 Millionen Euro (inklusive Boni) für den Offensivspieler abgegeben, das die Reds Ende vergangener Woche abgelehnt hatten.

Trotz der Tatsache, dass das Transferfenster der saudischen Liga noch bis zum kommenden Donnerstag geöffnet ist, bleibt Klopp in der Personalie Salah weiterhin völlig ruhig. "Mo spricht mit seinen Trainingsleistungen, mit seinen Leistungen in den Spielen und mit seinem ganzen Verhalten", erkennt Klopp bei Salah vollen LFC-Fokus. "Zudem hatten wir gerade erst Meetings mit dem Spielerrat, in denen wir über die Zukunft gesprochen haben. Und dabei hat Mo einiges gesagt und es klang nicht so, als gelte es nur bis nächste Woche", verriet Klopp.

Klopps klares "Yes"

Der Coach selbst sei zu einem Wechsel von Salah nur von Leuten "außerhalb des Vereins" angesprochen worden, im Inneren des Klubs sei ein Abschied des Ägypters kein Thema gewesen. Klopp selbst habe das Thema außer bei den Journalistenfragen "keine Sekunde" tangiert.

Und dann schob Klopp noch ein energisches "Yes" hinterher, als er gefragt worden war, ob Liverpools ablehnende Haltung bestehen bleibe, wenn aus Saudi-Arabien ein abermals verbessertes Angebot für Salah an der Anfield Road eingehen würde. Denn: "Er ist ein Weltklassespieler, da gibt es keinerlei Zweifel. Und ich bin sehr zufrieden, dass er in meiner Mannschaft spielt."