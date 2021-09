Klopp über FIFA und UEFA: "Glaube nicht, dass ich das noch erleben werde"

Die Pandemie greift mal wieder in den Fußball ein, auch beim FC Liverpool. Doch es sind vielmehr bewusste Eingriffe der Verbände, die Jürgen Klopp resignieren lassen.

"Auch wenn das manchmal gar nicht mehr so wirkt, leben wir immer noch in einer Pandemie", erinnerte ein hier und da zu kleinen Scherzen aufgelegter Jürgen Klopp vor dem Auswärtsspiel bei Leeds United (Sonntag, 17.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Obwohl es die Situation eigentlich nicht wirklich hergab.

Ein auch durch Spielverlegungen in der WM-Qualifikation vollgequetschter Terminkalender und die Quarantäne-Vorschriften des Corona-Reglements auf der Insel sorgen nach der Länderspielpause nun dafür, dass unter anderem der FC Liverpool wohl vorübergehend auf mehrere südamerikanische Spieler verzichten muss.

Entwarnung bei Keita und van Dijk

Bei Roberto Firmino "kann ich sagen, dass er nicht zur Verfügung steht - weil er angeschlagen ist", so Klopp, der darüber hinaus aber noch nicht genau wisse, wen (betroffen sind außerdem Alisson und Fabinho, d. Red.) er "am Wochenende aufstellen" könne. Die eine oder andere Ungewissheit plagte zuletzt speziell den LFC, der sich auch um die Sicherheit seines Mittelfeldspielers Naby Keita sorgen musste.

"Naby ist hier, Naby geht es gut", entwarnte sein Trainer, der auch von Virgil van Dijk nach dessen schmerzhaftem Zweikampf gegen die Türkei einen "Daumen hoch" gesendet bekommen hatte. Die "knifflige Situation" um seine Brasilianer schlug gepaart mit den neuerdings intensivierten WM-Plänen im Zweijahresrhythmus allerdings in scheinbar tiefer sitzenden Unmut um.

"Die wirklich Gestraften sind ja die Spieler", so Klopp. "Stellt euch vor, alle zwei Jahre gibt es eine WM. Dann wird es auch alle zwei Jahre eine EM geben. Manche Spieler spielen dann jedes Jahr ein großes Turnier, haben vielleicht drei Wochen Pause im Jahr. An irgendeinem Punkt muss klar werden, dass die Spieler, die wichtigste Zutat zu diesem schönen Spiel, das irgendwann nicht mehr können."

Am Ende gehe es, das benannte einmal mehr auch Klopp, "natürlich nur um eines: um Geld." Angesichts des immer voller werdenden Spielplans und trotz zahlreicher Appelle aus verschiedenen Richtungen überwog beim Trainer abschließend die Resignation: "Ich bin jetzt schon 54 und glaube nicht, dass ich es erleben werde, dass sich FIFA, UEFA und Co. zusammensetzen und nicht an ihre Vorteile denken, sondern an das Spiel."