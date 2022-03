Klopp über Chelsea-Turbulenzen: "Nur ein Mann verantwortlich"

Jürgen Klopp begrüßt die Entscheidung der britischen Regierung, Roman Abramovichs Vermögen einzufrieren - trotz der Folgen für den FC Chelsea und Thomas Tuchel.

Auch wenn sie beide einst Mainz und den BVB trainierten, sind Jürgen Klopp und Thomas Tuchel vielmehr Kollegen als Freunde. Deswegen überrascht es nicht, dass der Liverpooler in den letzten Tagen keinen Kontakt zum Chelsea-Trainer hatte - obwohl dessen Klub am Donnerstag in schwere Turbulenzen geraten ist.

"Thomas und ich kennen uns, aber wir stehen uns nicht so nah, dass wir uns unterhalten - rund um Spiele schon, aber nicht in anderen Momenten", sagte Klopp, am Tag nachdem die britische Regierung das Vermögen von Chelsea-Eigner Roman Abramovich eingefroren und Tuchels Arbeitgeber damit in schwere Nöte versetzt hatte.

Deswegen fühlt Klopp "natürlich" mit seinem Trainerkollegen, "den Spielern und allen Angestellten bei Chelsea, weil nicht sie dafür verantwortlich sind. Nur ein Mann ist dafür verantwortlich - und das ist Wladimir Putin."

"Die britische Regierung hat richtig gehandelt hat"

Die Entscheidung der britischen Regierung hält Klopp trotzdem für angemessen. Er kenne zwar Abramovichs Rolle nicht exakt, man könne aber "nach all den Jahren" annehmen, dass dieser dem Kreml "vielleicht recht nahe" stehe (was Abramovich bis heute bestreitet). "Und dann denke ich, dass die britische Regierung richtig gehandelt hat." Auch wenn die Folgen für die "die Leute bei Chelsea und die Fans nicht cool" seien.

Unter anderem können die Anhänger der Blues ab sofort keine Tickets mehr kaufen, auch der Fanshop musste geschlossen werden.