Klopp über Bayern, Beton und das Siegenlernen

Wer es nicht besser wüsste, wäre nicht auf die Idee gekommen, dass die Mannschaft und der Trainer des FC Liverpool ein enttäuschendes Wochenende hinter sich haben. "Die Stimmung ist gut", sagte Jürgen Klopp auf der Abschlusspressekonferenz vor dem Champions-League-Finale in Paris gegen Real Madrid. Und sein Team ließ daran bei der anschließenden kurzen Trainingseinheit keine Zweifel aufkommen.

Aus dem Stade de France berichtet Thomas Böker

Wenn ein Coach so etwas äußert, ist das erst mal nichts Weltbewegendes. Was auch sonst? Wo ist die Stimmung schon schlecht vor dem wichtigsten Finale im europäischen Vereinsfußball? Doch Liverpool hätte allen Grund, noch traurig zu sein, schließlich hatte Manchester City am Sonntag in diesem packenden Zweikampf um die Meisterschaft in England das bessere Ende für sich.

Doch in Anfield sieht man das Ganze von der anderen Seite: Die Reds haben in dieser Saison nicht einen Titel verloren, sondern zwei gewonnen. "Gegen Chelsea, im Elfmeterschießen", erinnert Klopp, "schwieriger geht es nicht." Und das zweimal, im Ligapokal und im FA Cup. Zweiter hinter den Skyblues zu werden, hat jetzt keine Freudensprünge ausgelöst, doch dieses Team ist zu gefestigt, als würde es sich davon aus der Bahn werfen lassen.

Thiago bietet Extraeinlagen

Als hätte es noch eines Beweises bedurft, wurde auf dem Rasen des Stade de France in Paris viel gelacht bei der kurzen Übungseinheit. Wobei, so richtig viel geübt wurde logischerweise nicht mehr: ein kurzes Aufwärmprogramm, ein Rondo, Lattenschießen und noch ein paar Pässe - das war’s. Also nicht ganz.

Für alle Liebhaber des schönen Fußballs bot Thiago noch ein paar Extraeinlagen, als er 50-Meter-Abschläge der Ersatzkeeper wahlweise mit der Hacke, dem Spann oder der Sohle verarbeitete. Zweimal fehlerfrei, einmal mit einem leichten Verhüpfer bei der Ballannahme, was den Perfektionisten sichtlich ärgerte.

Thiago? Ja, der Thiago, der am Sonntag gegen Wolverhampton noch verletzt raus musste, hatte bereits am Donnerstag wieder mit den Kollegen trainiert, kann also durchaus eine Option für die Startelf sein. Mit ihm als Achter sind die Reds einfach besser, variabler. Naby Keita, obwohl von Klopp auch in höchsten Tönen gelobt in den Katakomben des französischen Nationalstadions, reicht da nicht heran.

Wir würden auch auf Beton spielen Jürgen Klopp

Klopp gestand, dass so ein Abschlusstraining im Stadion "eigentlich eher etwas für die Medien" sei, aber "heute bin ich sehr froh darum". Denn: Der Rasen im Stade de France wurde für dieses Finale neu verlegt, und da gelte es "ein Gefühl dafür zu bekommen". Er ließ mal dahingestellt, "ob das die beste Idee" sei, vor so einem Match ein frisches Geläuf aufzufahren, betonte aber, dass er da wirklich keine große Sache raus machen wolle. "Wir würden auch auf Beton spielen", ließ er im typischen Klopp-Modus verlauten.

Diese, seine Art, ist zumeist gut gelaunt, fröhlich, lebensbejahend. Nach Niederlagen möchte man ihm zwar nicht zwingend über den Weg laufen, aber wenn das so wäre, hätte er seinen Job verfehlt. Gerade vor Finals, "und von denen habe ich schon einige verloren", sagte er, sei es wichtig zu reflektieren: "Diese Mannschaft musste das Siegen lernen." Aber mittlerweile hat er die Reds zu einer der Top-Adressen on Europa geformt, "wir sind ein unbequemer Gegner", wenngleich er Real als leichten "Favoriten" bezeichnete. Objektiv muss man diese Meinung nicht teilen, wenn man die beiden Kader vergleicht.

Mané im Fokus

Speziell im Fokus stehen wird Sadio Mané, klar. Bleibt er? Geht er? Gar zu Bayern? "Es ist nicht der richtige Moment, um darüber zu reden", befand Klopp, "aber egal, wo er kommende Saison spielt, "er wird ein großer Spieler sein". Zudem sei es nicht das erste Mal, dass Bayern-Gerüchte vor einem wichtigen Spiel aufkämen, bemerkte er scheinbar beiläufig. Aber auch die Botschaft verstand, wer wollte.

Ob er, Klopp, denn etwas Überraschendes plane, wollte noch ein Journalist wissen. Auch darauf gab der erfahrene Coach eine bemerkenswerte Antwort: "Wenn ich etwas Überraschendes machen würde in einem Finale, würden meine Spieler denken, ich wäre nervös."

Das ist er definitiv nicht, und die Worte waren sicher auch nicht gen Pep Guardiola gerichtet. An Citys Meistertrainer musste vielleicht doch mancher denken, denn während Klopp nun zum dritten Mal in fünf Jahren im Finale der Königsklasse steht, läuft Pep, der gerne mal Unerwartetes aus dem Hut zauberte, diesem Titel nach seiner Zeit bei Barça erfolglos hinterher. 2019 gewann Klopp, 2018 verlor er. Daher "wollen wir noch was richtigstellen."

Man sollte zwar nicht von einer Pressekonferenz auf den Ausgang eines Final schließen - aber mit seinem Auftritt ließ der Deutsche irgendwie wenig Zweifel daran, als könnte ihm das am Samstagabend nicht gelingen.