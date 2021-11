Klopp über Ballon d'Or: "Fragt mich nicht, es ist euer Fehler"

Auch Jürgen Klopp hätte bei der Ballon-d'Or-Wahl anders abgestimmt und sieht die Schuld bei den Journalisten.

Arbeiteten gemeinsam in Dortmund zusammen: Robert Lewandowski und Jürgen Klopp. imago images/Shutterstock

Julian Nagelsmann ist sicher schon gespannt darauf, wie viele Fragen er auf seiner Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Dortmund über die Ballon-d'Or-Wahl am gestrigen Montag beantworten darf. Jürgen Klopp war bereits am Dienstagmittag dran, weil sein FC Liverpool am Mittwochabend (21.15 Uhr, LIVE! bei kicker) im Derby gegen Everton spielt.

"Ja, ich war überrascht", sagte Klopp, aber nicht auf die Frage nach dem Sieger, sondern angesprochen auf den siebten Platz von Mohamed Salah. "Ich habe die Stimmen irgendwo gesehen. Mo hätte besser abschneiden sollen."

Dann zögerte Klopp kurz und legte die Stirn in Falten: "Es ist eine Journalisten-Wahl, oder?" Als Liverpools Pressesprecher die Frage bejahte, fügte Klopp hinzu: "Dann fragt mich nicht, es ist euer Fehler. Wenn ihr denkt, er sollte höher sein, müsst ihr eure Kollegen überzeugen."

Ungefragt kommentierte Klopp jedoch auch die Plätze eins und zwei: "Du kannst den Preis immer Lionel Messi geben. Für die Karriere, die er hat; für den Fußballer, der er ist. Aber wenn du ihn dieses Mal nicht Robert Lewandowski gibst, wird es für ihn schwierig, ihn überhaupt zu bekommen."