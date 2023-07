Klopp trotzt Szoboszlai-Ablöse: "Es gibt keinen Druck"

Jürgen Klopp will seinem Neuzugang Dominik Szoboszlai Zeit geben beim FC Liverpool. Ein Transfer allein für die Zukunft soll der Ex-Leipziger aber nicht sein.

Künftig gemeinsam in Liverpool: Jürgen Klopp und Dominik Szoboszlai. imago images/Getty Images

Als RB Leipzig vor rund einem Jahr ein Testspiel gegen den FC Liverpool bestritt, konnte Dominik Szoboszlai wie die meisten seiner Teamkollegen kaum für sich werben: Die Reds fertigten RB mit 5:0 ab. Doch bei den Duellen zwischen Liverpool und RB Salzburg in der Champions-League-Gruppenphase 2019/20 (4:3/2:0) war Szoboszlai auch schon dabei - und Jürgen Klopp erinnert sich noch.

"Wir kennen Dominik bereits ein wenig als Gegner", sagt Liverpools Trainer auf der Klubwebsite über seinen 22 Jahre jungen 70-Millionen-Euro-Neuzugang. Schon in Salzburg sei der ungarische Nationalspieler "wirklich interessant" gewesen, habe seitdem aber noch mal "große Fortschritte gemacht".

"Er ist nach Leipzig gewechselt, hat sich in der Bundesliga sehr, sehr gut geschlagen, spielt für die ungarische Nationalmannschaft und wurde dann in einem unglaublich jungen Alter Kapitän", schwärmt Klopp. "Und da haben wir noch nicht mal über seine Qualitäten als Fußballer gesprochen."

Szoboszlai, der sich selbst am liebsten in einer Zehner-Rolle sieht, soll Liverpools Mittelfeld gemeinsam mit dem ebenfalls verpflichteten Weltmeister Alexis Mac Allister neu beleben. "Das ist eine Verpflichtung für unsere Gegenwart, aber auch für unsere Zukunft", sagt Klopp, weigert sich jedoch, an die satte Ablöse allzu hohe Erwartungen zu knüpfen.

"Es gibt keinen Druck", betont er. "Dominik ist noch ein sehr junger Spieler. Er hat noch so viel Entwicklung vor sich, und deshalb ist es für uns alle sinnvoll, geduldig zu sein und ihm die Zeit und den Raum zu geben, damit sich sein Talent in unserer Mannschaft entfalten kann."

Szoboszlais Gerrard-Tattoo

Indem er sich die Rückennummer 8 aussuchte, die einst Steven Gerrard in Liverpool trug, zeigte Szoboszlai bereits an anderer Stelle, dass er sich keine Sorgen um zu großen Druck zu machen scheint. Für diese gebe es zwar "keinen bestimmten Grund", verriet er. Aber: "Ich habe ein Tattoo von Steven Gerrard, von etwas, was er mal gesagt hat."

Offenbar geht es um den Satz, wonach "Talent ein göttlicher Segen, aber ohne unglaublichen Willen und Demut nichts wert" sei, der Gerrard zugeschrieben wird. Aus Klopps Sicht darf sich Szoboszlai sicher gerne an dieses Credo halten.