Klopp traut Nagelsmann das Bundestrainer-Amt zu: "Er kann's!"

Julian Nagelsmann hat zugesagt und wird alsbald neuer Bundestrainer werden. Jürgen Klopp findet's klasse.

Dass bei der zeitkritischen DFB-Suche nach einem Nachfolger von Hansi Flick auch der Name Jürgen Klopp aufgekommen war, war nur logisch - schließlich gilt der langjähriger Mainzer und Dortmunder als großer Fachmann.

Klopp selbst hatte in den letzten Tagen aber mehrmals unterstrichen, weiterhin nur für den FC Liverpool verfügbar zu sein - allein schon, weil er einen Vertrag bis 2026 sein Eigen nennt. Diese klare Meinung erneuerte der 56-Jährige an diesem Dienstag nochmals gegenüber den TV-Sendern "RTL/ntv".

Ich wurde, soweit ich mich erinnern kann, nicht unter Drogen gesetzt oder gefesselt. Jürgen Klopp über seine Vertragsverlängerung beim FC Liverpool

"Wir bauen hier gerade an Liverpool 2.0. Wir wollen noch mal richtig angreifen und nicht nur gucken: 'Wie lange geht's noch?' Ich bin Liverpool zu Loyalität verpflichtet. Mein Herz ist hier in Liverpool. Man kann die acht Jahre ja nicht einfach rausschneiden", betonte Klopp in diesem Atemzug und fügte hinzu: "Ich habe hier (im April 2022; Anm. d. Red.) einen Vertrag unterschrieben und wurde dabei, soweit ich mich erinnern kann, nicht unter Drogen gesetzt oder gefesselt und musste mit dem Mund unterschreiben. Das war eine freie Entscheidung. Und deshalb passt das nicht."

Heißt übersetzt: Klopp will sich mit den Reds nicht auf der Meisterschaft 2020 und dem Champions-League-Triumph 2019 (2:0 gegen Tottenham) ausruhen oder gar den verfrühten Absprung vollziehen - er will vielmehr in die Königsklasse zurückkehren (in dieser Spielzeit nur Europa League) und im besten Fall wieder den aktuellen Krösus Manchester City attackieren, was nach starkem Premier-League-Saisonstart auch möglich erscheint.

Klopp findet Julian "ne ganz tolle Lösung"

Klopp findet aber ohnehin, dass der Deutsche Fußball-Bund wieder gut aufgestellt ist vor der anstehenden Heim-EM (14. Juni bis 14. Juli) - der offiziell noch bis 2026 beim FC Bayern München unter Vertrag stehende Julian Nagelsmann hat laut kicker-Informationen dem DFB zugesagt. Werden die noch notwendigen formellen Schritte abgewickelt, kann der erst 36-jährige Ex-Münchner, Ex-Leipziger und Ex-Hoffenheimer als neuer - und sehr junger - Bundestrainer unterschreiben.

Und Bundestrainer Nagelsmann - das bezeichnet Klopp als charmante Lösung.

"Ich finde Julian ne ganz tolle Lösung, weil er ein toller Trainer ist. Ich würde mich sehr drüber freuen - wenn es denn so kommt", so Klopp, der auch das Alter nicht als Hürde sieht. "Du musst eine Fußballmannschaft überzeugen, du musst Spielern eine Idee vermitteln können. Das geht mit Anfang 30, Mitte 30 und Ende 30. Auch mit Mitte 70 kann das gehen. Und wenn du es nicht kannst, ist es halt auch scheißegal. Aber er kann's!"