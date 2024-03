Klopp süffisant wegen Haaland: "Darf ich das sagen?"

Trent Alexander-Arnold hat vor Liverpools Duell mit ManCity am Sonntag einen kleinen verbalen Schlagabtausch zwischen den Rivalen ausgelöst. Jürgen Klopp beteiligte sich nur indirekt daran.

Pep Guardiola glaubt nicht, dass er am Sonntag (16.45 Uhr, LIVE! bei kicker) zum letzten Mal in einem Fußballspiel Jürgen Klopp begegnet. "Er ist jung, ich bin jung ...", sagte der 53-jährige Katalane am Freitag, an dem er und sein 56-jähriger Trainerkollege auf ihren Pressekonferenzen die gewohnten Respektbekundungen vor dem Premier-League-Topspiel in Liverpool austauschten. Doch darauf hatten nicht alle Beteiligten Lust.

Klopps derzeit verletzter Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold hatte bei FourFourTwo erklärt, dass ManCity in den letzten Jahren zwar mehr Titel gewonnen habe, den Reds ihre aber mehr bedeuten würden - "wegen der finanziellen Situation beider Klubs". Erling Haaland konterte bei Sky, das Triple habe sich durchaus "nett" angefühlt: "Ich glaube nicht, dass er dieses Gefühl kennt."

Während Guardiola, darauf angesprochen, Alexander-Arnold einfach eine "schnelle Genesung" wünschte, verteidigte Klopp die Aussage: "Trent ist Liverpool-Fan. Unser Motto 'This Means More' bedeutet, dass es uns mehr bedeutet. Wenn wir also das Gefühl haben, warum soll man es nicht sagen?" ManCity sei seit Jahren der erfolgreichste Klub mit einer "irren" Bilanz. "Ihnen bedeutet es sicher auch jede Menge. Aber wir gewinnen nicht so viel."

Klopps positive Bilanz gegen Guardiola: "Keine Ahnung, wie das passiert ist"

Am Sonntag kann Liverpool dem seit 20 Pflichtspielen ungeschlagenen Titelverteidiger mit einem Sieg auf vier Punkte davonziehen. Klopp setzt bei diesem Vorhaben einmal mehr auf den Faktor Anfield. "Die Atmosphäre, die unsere Fans schaffen können - darf ich sagen, dass sie unübertroffen ist, oder sind die Leute dann beleidigt?", fragte er süffisant.

Dass er nach wie vor eine positive Bilanz gegen Guardiola hat - zwölf Siege, sechs Remis, elf Niederlagen -, kann Klopp kaum glauben. "Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich weiß schon, dass ich auch ganz gut in dem bin, was ich tue. Aber er ist der Beste. Ich erkenne Exzellenz, wenn ich sie sehe." ManCitys Spielstil gefällt ihm trotzdem nicht besser. "Es gibt Leute, die unseren Fußball mehr mögen als ihren", sagte der im Sommer scheidende Trainer und lachte: "Ich zum Beispiel!"