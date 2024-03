Klopp stellt sein Büro: Termin für Erikssons Liverpool-Wunsch steht

Der langjährige Trainer Sven-Göran Eriksson blickt inzwischen dem Tod ins Auge. Einen Herzenswunsch bekommt er vom FC Liverpool aber noch erfüllt - an diesem Wochenende.

Wenn große Vereine zu Legendenspielen bitten, laufen dort mitunter Namen auf, an die sich die Fans von FC Bayern München, Manchester United oder Real Madrid kaum noch erinnern - Spieler, die früher zwar keine große Rolle gespielt haben, aber dem Verein treu und einigermaßen fit geblieben sind. Wenn sich Liverpools Legenden am Wochenende mit denen von Ajax Amsterdam messen, werden die Reds sogar von einem Trainer betreut, der nie an der Anfield Road gewirkt hat.

Sven-Göran Eriksson, der einst große Erfolge bei Lazio Rom feierte und zwischen 2001 und 2006 die englische Nationalmannschaft trainierte, geht wohl in das letzte Jahr seines Lebens, wie er im Januar mitteilte. Der 76 Jahre alte Schwede ist schwer an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. Im Angesicht seines Todes ist der Sympathieträger noch einen Wunsch losgeworden, der tatsächlich in Erfüllung gehen wird.

Ein Büro steht Eriksson zur Verfügung

Eriksson, der in England außerdem Manchester City und Leicester City trainiert hatte, outete sich vor einigen Wochen als lebenslanger großer Fan des FC Liverpool und bedauerte es, die Reds nie trainiert zu haben. "Dazu wird es definitiv nicht mehr kommen", haderte er. Das rief Jürgen Klopp, der den LFC im Sommer verlassen wird, auf den Plan.

Zunächst bot der Deutsche dem Schweden an, mal ein Training zu leiten, sich für einen Tag außerdem in aller Ruhe sein Büro zu nehmen. Nur das mit dem an der Seitenlinie stehen, das sei schwer möglich, so die Liverpooler Trainer-Legende. Durch das Legendenspiel am Samstag in Anfield, wo es natürlich in erster Linie um Spaß geht, hat sich dieses Problem aber auch gelöst. Eriksson wird seinen großen Wunsch erfüllt bekommen.

Jerzy Dudek, Sami Hyypiä, Dirk Kuyt oder Fernando Torres gehören der Auswahl an, die auch Eriksson am Wochenende anleiten wird - und auch die Kulisse ist würdig. Weit über 50.000 Tickets für einen wirklich besonderen Nachmittag sind bereits verkauft. Die Einnahmen kommen übrigens lokalen Sozialeinrichtungen zugute.

"Ich glaube, dass es wunderbar und aufregend sein wird", sagte Eriksson dem offiziellen schwedischen Liverpool-Fanklub. "Ich fühle mich unglaublich geehrt und kann es kaum erwarten, die Mannschaft zu 'You'll never walk alone' aufs Feld zu führen."