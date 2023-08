Klopp sprüht vor Stolz: "Daran werde ich mich lange erinnern"

Am Sonntagabend in Newcastle sprach wahrlich nicht viel für den FC Liverpool. Doch nach Rückstand und Roter Karte gelang den Reds der für unmöglich gehaltene Turnaround - was Trainer Jürgen Klopp seinem Team hoch anrechnete.

Voller Stolz: Jürgen Klopp freute sich über den späten Sieg gegen Newcastle. IMAGO/Shutterstock