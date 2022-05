Klopp spricht über City-Aus: "Glaube, jeder war schon bereit, den Fernseher auszuschalten"

Das Champions-League-Finale ist erreicht, das Meisterrennen noch offen. Vor dem Topspiel gegen Tottenham Hotspur sprach Jürgen Klopp neben dem kommenden Gegner auch über die Königsklassen-Niederlage des Rivalen ManCity - über "nicht coole Nächte" und "unangenehme Morgen".

Die Saison läuft für Jürgen Klopp und den FC Liverpool: League-Cup-Sieger, im Finale des FA Cup und nach dem 3:2 bei Villarreal auch im Endspiel der Königsklasse. Einzig in der Liga müssen sich die Reds momentan hinten anstellen. Bei einem Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Manchester City rangiert Liverpool auf Platz zwei. Das Meisterrennen ist weiter offen. Nur: Der LFC hat einen formstarken Gegner vor der Brust.

Warnung vor "verrückter Geschwindigkeit"

Wenn Tottenham Hotspur am Samstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) in Anfield antritt, bekommen es die Reds laut Klopp mit "einigen der besten Konterspieler der Welt" zu tun. "Sie haben ein brillantes Team", stellte Klopp über die Spurs klar. "Alle vorne: Geschwindigkeit wie verrückt." Und vor allem verfügen die Spurs neben ihrer "massiven Qualität" über einen weiteren Trumpf: "Harry Kane - was für ein Spieler. Er hat ein blindes Verständnis mit seinen Mitspielern."

Einfach sei es nicht, ein Sieg im engen Kampf um den Premier-League-Titel aber fast schon Pflicht. Zumal Klopp nicht damit rechnet, dass das denkwürdige Ausscheiden in der Königsklasse gegen Real Madrid einen Effekt auf Rivalen ManCity und dessen Liga-Form haben werde. Gefragt, ob das Aus in der Champions League die Skyblues schwäche oder doch nochmal fokussierter, noch entschlossener mache, antwortete der Deutsche: "So wie wir City kennen: Eher Letzteres. Sie sind zu gut."

Ich hatte solche Nächte. Es ist nicht cool. Jürgen Klopp über ManCitys Champions-League-Niederlage

Trotzdem könne er sich vorstellen, dass es wohl "ein schwerer Schlag" gewesen sein muss. "Ich glaube, jeder war schon bereit den Fernseher auszuschalten", meinte Klopp - und sprach aus eigener Erfahrung: "Ich hatte solche Nächte. Es ist nicht cool", so der 54-Jährige. "Der nächste Morgen ist auch nicht angenehm. Aber das ist der Moment, wo du realisierst: 'Okay, wir können das nicht mehr ändern. Wir müssen uns jetzt auf das nächste Spiel konzentrieren.' Und deswegen werden sie (ManCity, Red.) bereit sein."

"Madrid ist unser Schicksal"

Auf die kommende Partie richtet sich auch Klopps Fokus. Und doch war bei der Presserunde auch ein Thema das anstehende Champions-League-Finale am 28. Mai (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Real Madrid - eine Mannschaft, mit der Klopp und sein Team eine Vergangenheit teilen. Im Endspiel 2018 unterlagen die Reds den Königlichen mit 1:3. "Als wir das Finale verloren haben, hätte ich am liebsten gesagt: 'Lasst uns nächstes Jahr wieder das Finale spielen'", erzählte der zweimalige Welttrainer und ergänzte grinsend: "Aber dann haben wir gegen Tottenham gespielt. In Madrid. Madrid scheint also unser Schicksal zu sein."

Ein neues Kapitel dieser "schicksalhaften" Geschichte schreiben die Mannschaften nun in Paris. Aber: "Bis dahin sind noch so viele Spiele und ihr werdet noch so viele Fragen über Real Madrid stellen. Also denke ich, wir können hier stoppen."