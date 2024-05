Klopp schießt gegen TV-Sender: "Ich habe auf Amnesty International gewartet"

Warum hinkt die Premier League in dieser Europapokal-Saison derart hinterher? Jürgen Klopp glaubt den Grund zu kennen - und legte sich deshalb offen mit einem TV-Sender an.

Die Saison ist für den FC Liverpool gelaufen, das ist auch Jürgen Klopp klar. "Der Druck ist weg, es ist vorbei", sagte der scheidende Reds-Coach am Freitag zur Tabellensituation, in der Arsenal und Manchester City den Titel untereinander ausmachen werden und Liverpool die Champions-League-Qualifikation dank Tottenhams 0:2 bei Chelsea sicher hat ("Ich war wirklich glücklich gestern").

Und weil auch der öffentlichkeitswirksame Disput mit Mohamed Salah Klopp zufolge "komplett geklärt" ist ("Wir respektieren uns zu sehr"), konnte er sich bei seiner Pressekonferenz - ungefragt - einem anderen Thema zuwenden: dem schwachen Abschneiden der Premier-League-Klubs im Europapokal. Der einzige englische Halbfinalist, Aston Villa in der Conference League, verlor sein Hinspiel gegen Olympiakos Piräus am Donnerstag zuhause mit 2:4.

Den naheliegenden Schluss, die Premier-League-Teams seien in dieser Saison hinter den Erwartungen zurückgeblieben, lässt Klopp nicht zu. "Ich schaue viel Fußball, und die Premier League ist die beste Liga der Welt. Sie ist nicht überschätzt, die Spieler sind überlastet. So einfach ist das", erklärte er. Mit den zusätzlichen Spielen in der neuen Champions-League-Saison werde die Lage nur noch dramatischer.

"Das ist ein kleiner Rat eines alten Mannes vor dem Abschied"

Die Verantwortlichen müssten wieder "Partner des Fußballs" werden statt "Saftpressen" zu sein, appellierte Klopp. "Das ist ein kleiner Rat eines alten Mannes vor dem Abschied. Ich werde weiterhin viel Fußball schauen, aber nicht alles. Die Leute können ab und zu ohne einen Spieltag überleben. Dass City, Arsenal und wir in den Viertelfinals rausfliegen, spiegelt nicht wirklich die Qualität wider, sondern dass wir an dem Tag nicht abliefern konnten, als es nötig war." Auch wenn es in anderen Ländern "zweifellos" ebenfalls sehr gute Mannschaften gebe.

Vor dem Heimspiel gegen Tottenham am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) hatten die Reds zwar eine freie Trainingswoche ("Wir mussten Trainingseinheiten planen!"), davor jedoch im Rhythmus Donnerstag-Sonntag-Mittwoch-Samstagmittag gespielt. "Das ist ein Verbrechen", schimpfte Klopp besonders über die jüngste 13.30-Uhr-Ansetzung des übertragenden Senders TNT. "Ich habe echt darauf gewartet, dass Amnesty International eingreift."

Klopp als Fußballfunktionär? "Ich würde nicht überleben"

Ihm werde immer gesagt: "Aber sie bezahlen euch!" Doch "so ist es nicht, es ist genau umgekehrt: Der Fußball bezahlt sie", meinte Klopp und schoss sich regelrecht auf den Bezahlsender ein, der früher mal BT Sport hieß: "Ich werde TNT nie wieder schauen. Sie sind happy, sammeln Abonnenten" - Klopp blickte direkt in die Kamera: "Mich könnt ihr von der Liste nehmen. Falls ihr je einen Experten sucht, ich könnte es machen, ich spreche Englisch, aber …" - er schüttelte lächelnd den Kopf.

Wäre er nicht ohnehin besser als Fußballfunktionär geeignet, um selbst an den genannten Missständen zu arbeiten? "Stellt euch mich als FIFA-Präsident vor!", lachte Klopp auf entsprechende Nachfrage. "Es ist offensichtlich ein gut bezahlter Job, deswegen wollen ihn alle machen. Aber ich glaube nicht, dass ich mein Leben damit verbringen werde. Allein kannst du nichts verändern. Ich würde in diesem Haifischbecken wahrscheinlich nicht überleben."