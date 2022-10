Klopp rätselt: "Was für eine andere Erklärung gibt es dann dafür?"

Der FC Liverpool patzte erneut gegen einen Abstiegsaspiranten - und tritt damit weiter auf der Stelle. Jürgen Klopp sprach über die Ursachen der Misere und zeigte sich dabei auch ein wenig ratlos.

Damit hätten nicht viele gerechnet. Liverpool unterlag am Samstag Leeds United mit 1:2 und kassierte damit die erste Heimniederlage in der Liga nach 29 Spielen (0:1 gegen Fulham). "Das Ergebnis ist sehr bescheiden", zeigte sich Klopp am "Sky"-Mikro enttäuscht über die Niederlage und gab zu, dass diese auch etwas "mit der eigenen Leistung zu tun" habe.

Keine Frage: Die Reds befinden sich derzeit in einer "schwierigen Lage", wie Klopp eingestand. Und diese habe viele Ursachen. Da wären Verletzungsprobleme und die daraus resultierende Überlastung der fitten Spieler. "Wir spielen einen Haufen Spiele", stellte Klopp klar und wies darauf hin, dass sein Team jedes Mal "extrem viel investieren" müsse - "und das mit einem relativ kleinen Kader".

"Bamm, bamm, bamm, eins, zwei, drei - und dann stehen wir bei denen vor dem Tor." So einfach sei es Klopp zufolge eben nicht, wie man gegen Leeds auch gut sehen konnte. "Die Jungs können natürlich viel besser Fußball spielen, als sie es hier getan haben. Wir spielen richtig viele Spiele, wir müssen immer alles raushauen, mit den Leuten, die zur Verfügung stehen - und das sorgt dafür, dass wir in einzelnen Momenten nicht klar genug, nicht frisch genug sind. Das kann man sehen."

Sogar so ein Mann ist in so einem Moment durchgeschüttelt. Jürgen Klopp über Alisson

Was man gegen Leeds auch sehen konnte, waren erstaunliche Unsicherheiten, wie beim 0:1 von Rodrigo Moreno, dem ein Missverständnis von Joe Gomez und Alisson vorausgegangen war. So ein Tor habe dann aber auch Auswirkungen auf das Selbstvertrauen, wie Klopp meinte. "Wenn du so ein Tor kriegst, läuft es anders. Joe (Gomez, die Red.) kann nichts dafür, Alisson kann nichts dafür - und trotzdem hat Alisson danach drei Bälle ins Aus gekickt, was ihm eigentlich nie passiert. Sogar so ein Mann ist in so einem Moment durchgeschüttelt."

Neben der angespannten personellen Situation und einem angekratzten Selbstvertrauen war aber letztlich die Leistung auf dem Platz primär schuld an der Blamage gegen Leeds. "Wenn wir uns die Tore selber reinlegen, wie beim ersten und beim zweiten - oder tatkräftig dabei mithelfen - macht das das Leben nicht leichter", monierte Klopp, dem vor allem die Abwehrleistung vor dem zweiten Gegentor sauer aufstieß: "Wie wir das verteidigen, ist mit gar nichts zu erklären."

Dann wäre noch die Ladehemmung in der Offensive. So hatten die Reds gegen United zahlreiche gute Chancen nicht genutzt, was aber auch an einer starken Leistung von Leeds-Torhüter Illan Meslier gelegen hatte. Dennoch weiß auch Klopp, dass es das Leben leichter gemacht hätte, "wenn wir unsere eigenen Chancen nutzen würden. Aber das gelingt uns gerade in solch engen Spielen nicht. Deshalb haben wir heute verloren."

Wie die Wende schaffen?

Doch wie die Wende schaffen? Der 55-Jährige verriet, dass er weiß, dass es nicht am fehlenden Willen in der Mannschaft liegt. "Ich weiß, dass sie wollen, aber was für eine andere Erklärung gibt es dann dafür? Es kann ja nur sein, dass sie nicht können", rätselte Klopp: "Dass sie es können, haben wir aber schon gesehen, also muss es daran liegen, dass es ihnen schwerer fällt, das momentan abzurufen. Und da müssen wir durch." Für den Erfolgstrainer ist klar: "Es gibt keine Alternative, als sich da durchzukämpfen. Das werden wir tun."

Gute Nachrichten gibt es immerhin aus dem Lazarett, denn mittlerweile kämen Spieler wie Thiago, Ibrahima Konaté oder auch Joel Matip zurück auf den Platz oder sind kurz davor, doch die könne man "in so einer Phase nicht direkt einbauen", meinte Klopp: "Die sind noch nicht soweit und die anderen haben alles mehr oder weniger gespielt."

Derzeit sei es eben schwierig - und das "ist im Moment nicht zu ändern", so Klopp, der weiß, "dass von mir Lösungen erwartet werden". Nur kann er keine einfach so aus der Hand schütteln, denn die Lösung ist: "Wir sollten einfach alle besser Fußball spielen. Aber da müssen wir daran arbeiten."