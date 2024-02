Klopp plant wieder mit Salah - und mindestens einem Gegentor

Aufgrund der besonderen Tabellenkonstellation ist der FC Liverpool aktuell Gejagter und Jäger gleichzeitig. Nun steht ein schwieriges Auswärtsspiel an - aber auch die Rückkehr eines Leistungsträgers.

Da sind sie wieder, die Alles-Gewinner aus dem hellblauen Stadtteil Manchesters: Pep Guardiolas City, an der Spitze der Premier-League-Tabelle momentan zwar noch zwei Punkte hinter dem FC Liverpool positioniert, allerdings mit einem Spiel in der Hinterhand. Wer Tabellenführer sein wird, das entscheiden die Skyblues quasi selbst.

Dem FC Liverpool, solange er noch ganz oben steht, bleibt gerade also nichts anderes übrig, als den Titelverteidiger unter Druck zu setzen. Mit dem Gastspiel in Brentford eröffnen die Reds am Samstagmittag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) den Spieltag - sie sind also in der Lage, City vorerst fünf Punkte abzuhängen. Guardiola und Co. haben es zwar auch dann selbst in der Hand, Liverpool zu überholen, dafür müssten sie aber schon zwei Spiele gewinnen.

Klopps großer Respekt vor Brentfords Standards

Der LFC muss am Samstag, um genau diesen Druck erzeugen zu können, mindestens zwei Tore gegen den FC Brentford schießen, glaubt zumindest Jürgen Klopp: "Wie kannst du 90 Minuten gegen sie spielen, ohne ein Standard-Gegentor zu kassieren? Das ist unmöglich", witzelte der 56-Jährige auf der Spieltags-Pressekonferenz am Freitag, ohne wirklich zu witzeln. Und ohne die Bees auf ihre Standard-Stärke reduzieren zu wollen.

Pünktlich zu einem der unangenehmeren Auswärtsspiele, die die Premier League zu bieten hat - ManCity siegte dort zuletzt mit 3:1 -, kann Klopp allerdings wieder auf einen Mann bauen, der Tore beinahe garantiert: Mohamed Salah, der sich im Rahmen des Afrika-Cups muskulär verletzt hatte, ist zurück. "Er hat voll mittrainiert, dadurch ist er automatisch eine Option", verriet dessen Trainer. Letztmals war Salah am 1. Januar für seinen Verein aufgelaufen.

Für einen anderen Spieler, der Liverpools Standards gefährlich macht, kommt die Partie zu früh. Trent Alexander-Arnold, am Knie lädiert, muss vorerst passen. Was übrigens - wie es hier und da zu lesen war - nicht daran lag, wie Klopp forsch betonte, dass sein Trainerteam und er den spielstarken Rechtsverteidiger beim 3:1-Sieg gegen Burnley zu früh wieder belastet hatten - woraufhin er in seinem vorigen Genesungsprozess zurückgeworfen wurde und zur Halbzeit ausgewechselt werden musste. Es handle sich um eine andere Blessur.