Klopp nennt zwei Gründe, warum das Wunder ausblieb

Liverpool verpasste das Wunder in Madrid deutlich. Nach dem 0:1 bei den Königlichen fand Jürgen Klopp ein paar ehrliche Worte und äußerte das Ziel für die weitere Saison.

"Wenn man mit einem 2:5 hier ankommt, dann musst du Außergewöhnliches leisten auf dem Platz. Das war heute für uns nicht möglich", sagte Jürgen Klopp nach der verdienten 0:1-Niederlage im Bernabeu bei "DAZN" und lieferte dann zwei Gründe mit, warum es nicht möglich war: "Zum einen konnten wir es nicht, zum anderen hat es Real Madrid nicht zugelassen. Sie haben ihre Qualität, ihre Erfahrung, einfach ihre Klasse auf den Platz gebracht."

Damit hatte der deutsche Trainer komplett Recht, denn zu keiner Phase lag nur ein Ansatz von Wunder in der Abendluft Madrids. "Wir sind ein Verein, der in der Champions League antritt, um sie zu gewinnen. Dafür musst du aber herausragend gut Fußball spielen. Das haben wir heute Abend nicht gemacht, deswegen ist das richtige Team weitergekommen", musste Klopp eingestehen.

Es wird auf jeden Fall eine titellose Saison für Liverpool. Die Reds bleiben hinter den Erwartungen zurück. "Wir brauchen Konstanz in unseren Leistungen", gab Klopp für den Saisonendspurt in der Premier League vor. Die Reds haben nun etwas länger Pause, ehe es am 1. April bei Manchester City weitergeht. Danach geht es zum FC Chelsea, anschließend gastiert Spitzenreiter Arsenal an der Anfield Road.

Klopp freut sich: "Das ist eine richtige Fußballwoche"

Drei Spiele, in denen der aktuell Tabellensechste der Premier League, der sechs Punkte hinter Champions-League-Rang vier steht, nochmal die ein oder andere Duftmarke setzen kann. "Das ist eine richtige Fußballwoche. Sollten wir sie positiv gestalten, haben wir noch eine Möglichkeit, da oben ranzurutschen. Und wenn nicht, dann nicht", so Klopp.

Mit oben ranrutschen meinte er sicher die Champions-League-Plätze, denn der Rückstand nach ganz oben ist sehr groß. Und welches Ziel hat Liverpool nun noch? "Eine erfolgreiche Saison ist relativ", sagte Klopp. "Sollten wir uns in dieser Saison für die Champions League qualifizieren, wäre das ein super Erfolg. Das würde bei mir ganz oben im Regal stehen. Aber es sind noch ein paar Minuten Fußball zu spielen."