Klopp nach Wolverhampton-Sieg zufrieden - Manchester United "einen großen Kampf liefern"

Der FC Liverpool konnte das Nachholspiel gegen die Wolverhampton Wanderers mit 2:0 für sich entscheiden. Am Wochenende wartet das Duell mit Manchester United.

Der FC Liverpool hat sich am Mittwochabend im Nachholspiel gegen die Wolverhampton Wanderers mit 2:0 durchgesetzt. In einem umkämpften Spiel brachten Virgil van Dijk (73.) und Mohamed Salah (77.) die Erlösung und sorgten für Erleichterung an der Anfield Road.

Nach einem schwachen Start in das Fußballjahr 2023 schien der FC Liverpool mit den beiden 2:0-Siegen über den FC Everton und Newcastle United zuletzt wieder in die Spur zu finden. In der vergangenen Woche folgten mit der 2:5-Klatsche im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid und dem 0:0 in der Liga bei Crystal Palace allerdings erneute Dämpfer.

Topspiel gegen Manchester United steht an

Doch im Vergleich zu den schwachen Auftritten sah Klopp gegen den Tabellen-15. aus Wolverhampton eine klare Steigerung. "Wir haben viel stabiler ausgesehen, das müssen wir fortsetzen. Es war eine gute Leistung und ein wichtiger Erfolg." Durch den Sieg gegen die Wolves kommen die Reds in der Liga auf zehn Punkte aus den letzten vier Spielen. Damit rückt Liverpool bis auf zwei Punkte an die internationalen Plätze ran.

Schon am Wochenende wartet die nächste schwierige Aufgabe auf den Tabellensechsten der Premier League. Manchester United ist zu Gast. "Es ist ein großes Spiel gegen eine formstarke Mannschaft", war sich Klopp bewusst. Das Team von Erik ten Hag blieb zuletzt wettbewerbsübergreifend in elf Spielen ungeschlagen, feierte in diesem Zeitraum neun Siege und sicherte sich mit dem Triumph im Carabao Cup den ersten Titel seit 2017. "Wir müssen bereit sein und wir werden ihnen einen großen Kampf liefern", kündigte Liverpools Trainer an.