Klopp nach verbaler Attacke gegen Referee Tierney von der FA gesperrt

Jürgen Klopp (55) ist nachträglich vom englischen Fußball-Verband für ein Spiel gesperrt worden, eine zweite Partie wurde zur Bewährung ausgesetzt. Zudem erhielt der Deutsche eine Geldstrafe.

Beim FC Liverpool läuft derzeit vieles gut: Im Kampf um die Champions League sind die Reds noch immer vertreten, weil sie die vergangenen sieben Spiele in Serie allesamt gewonnen haben, doch nun muss Liverpool einen kleinen Rückschlag hinnehmen: Coach Jürgen Klopp wird im Heimspiel am Samstagnachmittag gegen Aston Villa (16 Uhr) fehlen.

Der 55-Jährige ist vom englischen Fußball-Verband FA gesperrt worden, nachdem er sich beim 4:3 gegen Tottenham Hotspur am 30. April über Schiedsrichter Paul Tierney aufgeregt hatte. Kurz vor Richarlisons Ausgleich in der Nachspielzeit war Mohamed Salah nach Klopps Dafürhalten fälschlicherweise im Angriff zurückgepfiffen worden.

Klopp hatte Tierney harsch angegangen

"Wir haben unsere Vorgeschichte mit Tierney. Ich weiß wirklich nicht, was er gegen uns hat", wütete Klopp, der nach seinem Jubel über das Last-Minute-Tor von Diogo Jota die Gelbe Karte gesehen hatte, bei "Sky Sports". Im Moment seiner Verwarnung sei er von Referee Tierney auch selbst verbal angegriffen worden, meinte Klopp und unterstellte Tierney Befangenheit.

Bereits wenig später wies die Schiedsrichter-Vereinigung PGMOL Klopps Vorwürfe mit Verweis auf die aufgezeichnete Kommunikation der Referees "entschieden" zurück. Es hatte keinerlei Hinweise für ein "unangemessenes" Verhalten Tierneys gegeben. So wurde ein Verfahren eröffnet.

Nun, rund zweieinhalb Wochen später, gab die FA bekannt: "Jürgen Klopp wurde wegen Medienkommentaren, die er nach Liverpools Premier-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur am Sonntag, dem 30. April 2023, abgegeben hatte, von der Seitenlinie gesperrt."

Saisonabschluss gegen Southampton wohl mit Klopp

Ein zweites Spiel Sperre ist auf Bewährung angelegt, Klopp dürfte "unter der Bedingung, dass er in der Zwischenzeit keine weiteren Verstöße begeht", gegen Absteiger Southampton (28. Mai, 17.30 Uhr) wieder auf der Bank Platz nehmen.

Obwohl Klopp zugegeben hatte, dass sein Verhalten gegenüber Tierney unangemessen war, erhält er dieses Strafmaß. Zu diesem gehört auch eine Geldstrafe über 75.000 Pfund (rund 86.000 Euro). Tierney ist übrigens für das Manchester-Derby im FA-Cup-Finale am 3. Juni (16 Uhr) angesetzt worden. Titelverteidiger Liverpool ist in der vierten Runde an Brighton & Hove Albion gescheitert.