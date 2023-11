Klopp nach Luton-Remis über Luis Diaz: "Das Wichtigste ist sein Vater"

Der FC Liverpool ist einer Blamage bei Luton Town denkbar knapp gegangen. LFC-Coach Jürgen Klopp konzentrierte sich dennoch weitgehend auf die emotionale Rückkehr von Luis Diaz.

Bis zur fünften Minute der Nachspielzeit war Aufsteiger Luton Town gegen den FC Liverpool einer Sensation nahe. Dann aber kam der spät eingewechselte Luis Diaz entschlossen im Strafraum zum Kopfball und besorgte den 1:1-Endstand. Anstelle eines Traumergebnisses für den Außenseiter wurde die starke Rückkehr des kolumbianischen Offensivspielers bejubelt.

Viele Gefühle gab es auch nach Abpfiff. Bei "Sky Sports" wusste Jürgen Klopp natürlich um "das superwichtige Tor" für seine Reds, jedoch war dies der Treffer auch für Luis Diaz, dessen Eltern vergangene Woche entführt worden waren, selbst - "und emotional".

Sehr viel verlor Klopp ansonsten nicht über das Spiel, bei "BBC Sport" erklärte er lediglich, dass er es "fast persönlich" nehme, wie sein Team in Hälfte eins agierte hatte: "Ohne Gegenpressing. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir oft den Ball zurückgewonnen haben, das ist nicht gut."

Alisson betont "viel Charakter und innere Stärke"

Umso besser war hingegen die sportliche Geschichte um Luis Diaz. Der Joker avancierte zum Helden aus Sicht des LFC. Fast schon heldenhaft war überhaupt erst der Wille des 26-Jährigen, zu spielen. Torhüter Alisson sah "viel Charakter und innere Stärke" bei seinem Teamkollegen, und das bei dessen Gefühlswelt aktuell. "Ich kann mir nicht vorstellen, was er gerade durchmacht."

Eines aber sei bei Liverpool sicher. Trotz der "ganz anderen Ebene" für Luis Diaz werde der Kolumbianer von Alisson & Co. "unterstützt und wir fühlen seinen Schmerz". Während der brasilianische Keeper erklärte: "Der Fußball bringt Luis in diesem Moment Freude", betonte Klopp bei "Sky Sports" klar: "Das Wichtigste ist, dass sein Vater freigelassen wird."

Wir müssen Fortschritte in Kolumbien sehen. Jürgen Klopp

Das Tor sei wunderbar gewesen, natürlich auch für den LFC, der sich laut seinem Coach nicht mehr als ein Remis verdient hatte - doch "das war’s", so Klopp. Der tolle Moment ändere "nichts an der Situation. Er hat das Tor erzielt, aber wir müssen Fortschritte in Kolumbien sehen."