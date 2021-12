Klopp nach "komischem" Spiel: "Dafür habe ich keine Erklärung"

Die Reds mussten zum Jahresabschluss überraschend gegen Leicester City eine Niederlage hinnehmen. Vor allem die Art und Weise ärgerte Jürgen Klopp, den das Meisterschaftsrennen - zumindest an diesem Abend - nicht interessierte.

"Die Lücke zu City ist nicht mein Problem. Wenn wir so wie heute noch öfter spielen, müssen wir darüber gar nicht nachdenken", sagte Klopp am "Sky"-Mikrofon im Anschluss an die 0:1-Niederlage bei Leicester City. Sechs Punkte beträgt der Rückstand auf die Skyblues nach dem zweiten Spiel ohne Liga-Sieg nun bereits.

Die Niederlage bei den Foxes war definitiv nicht eingeplant, immerhin traten diese knapp 50 Stunden nach ihrem letzten Spiel, einer krachenden 3:6-Pleite gegen Manchester City, personell arg gebeutelt mit dem letzten Aufgebot an. Doch aufopferungsvoll kämpfend, mit einem überragenden Keeper und einem Schuss auf das Tor behielten die Gastgeber tatsächlich die drei Punkte im King Power Stadium.

"Eine sehr verdiente Niederlage"

"Es ist komisch, dass du ein solches Spiel verlierst, wir hatten genug Chancen. Insgesamt haben wir aber ein wirklich schlechtes Spiel gemacht, es war eine sehr verdiente Niederlage", gab Klopp trotz der eindeutig für die Reds sprechenden Statistiken zu Protokoll. Gerade der Gegentreffer ärgerte den Deutschen: "Wir verteidigen das normalerweise besser, warum haben wir es heute nicht getan? Da waren so viele Leistungen unter normalem Level, dafür habe ich ehrlicherweise gerade keine wirkliche Erklärung."

Beim Gegentor sahen weder Trent Alexander-Arnold noch Joel Matip oder Virgil van Dijk gut aus, vorne ließen Mo Salah und Sadio Mané unzählige Chancen ungenutzt. "So dürfen wir es nie wieder spielen", sagte Klopp daher auch im Hinblick auf die unruhigen Minuten nach dem Gegentreffer. Bis tief in die Schlussphase hinein fanden die Reds nicht mehr zu ihrem Rhythmus.

Verfolgerduell zum Jahresauftakt spielt City in die Karten

Viel kam also an diesem Dienstagabend zusammen, letztlich heißt der große Gewinner neben Leicester vor allem Manchester City. Der amtierende Meister startet mit einem dicken Polster von mindestens sechs Punkten ins neue Jahr, am Mittwoch (21.15 Uhr bei Brentford) könnten die Skyblues - bei dann einem ausgetragenen Spiel mehr - gar auf neun Punkte enteilen. Zudem steht beim Jahresauftakt am 21. Spieltag gleich das Duell der Verfolger an, Chelsea empfängt den LFC am 02. Januar (17.30 Uhr) an der Stamford Bridge. Patzen die Reds dann erneut, könnte der Meisterschaftstraum für diese Spielzeit wohl schon ausgeträumt sein.