Klopp nach Herzschlagfinale: "Werden Niederlage nicht mehr fühlen"

Ein Zähler fehlte dem FC Liverpool am Ende gegenüber Manchester City zur Meisterschaft. Dennoch überwiegen vor dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid Stolz und Vorfreude.

Die eigenen Hausaufgaben hatte der LFC beim 3:1 gegen die Wolves erledigt. Da aber auch Manchester City noch zu einem späten 3:2-Sieg gegen Aston Villa kam, musste sich Liverpool dennoch mit dem zweiten Platz in der Premier-League-Abschlusstabelle begnügen. Für Kapitän Jordan Henderson nach Abpfiff bei "Sky" "ein harter Nachmittag".

Villas Hilfe übertrifft die Erwartungen

Dabei hatte man an der Merseyside laut Trainer Jürgen Klopp durchaus ein realistisches Bild von der Chance auf die Meisterschaft: "Es war nicht komplett überraschend, wir konnten nicht davon ausgehen, dass Aston Villa City am Nasenring durch das Stadion führt." Schlussendlich, so Klopp, habe City "einen Punkt mehr und ist verdient Meister".

Bereits zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren ist dies nun der Fall. "Das ist die einzige Möglichkeit: Wenn du gewinnen willst, geht der Weg über City", wirft der 54-jährige Coach den Blick in die Zukunft und sieht dabei Chancen für seine Reds: "Du kannst nicht näher dran sein. Wenn wir es hinkriegen, uns weiterzuentwickeln, werden wir ein noch unangenehmerer Gegner." Potenzial dazu sei vorhanden: "Wir werden weiter arbeiten, haben Spielraum und werden versuchen, diesen zu nutzen."

Klopp: "Wir müssen im Finale schon besser spielen als heute"

Zuvor steht aber am Samstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) noch das Finale der Champions League gegen Real Madrid an, in dem Liverpool nach dem FA Cup und dem League Cup den dritten Pokal dieser Spielzeit abräumen könnte. Auch deshalb überwiegen für Henderson die positiven Gefühle: "Ich bin sehr stolz auf die Jungs, und die Saison ist noch nicht vorbei. Wir haben ein riesiges Match gegen ein gutes Team vor uns und müssen unser Bestes geben, um den Titel zu holen."

Laut Klopp ist für dieses Unterfangen eine Steigerung vonnöten: "Wir müssen im Finale schon besser spielen, als wir es heute gemacht haben." Außerdem ist er sich sicher, dass in dem bitteren Saisonabschluss auch eine Chance liegt: "Es geht immer darum, wie du damit umgehst. Bis dahin werden wir diese Niederlage nicht mehr fühlen - und wenn, dann werden wir sie nutzen."