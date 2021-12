Klopp nach doppelter Auslosung: "Ich musste 54 Jahre warten"

Aus Österreich wurde Italien: Der FC Liverpool trifft im Champions-League-Achtelfinale nun also auf Inter. Trainer Jürgen Klopp hat damit kein Problem. Derweil haben die Mailänder etwas zu verkaufen - am besten an Benfica.

Wird noch zum Stammgast in San Siro: Liverpools Trainer Jürgen Klopp. imago images/Shutterstock