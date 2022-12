Klopp: Mitleid mit Faes und Erinnerung an Noveski

Liverpool hat einen Tag vor Silvester dank zweier Eigentore gewonnen. Jürgen Klopp hatte Mitleid mit dem Unglücksraben und wurde an seine Mainzer Zeit zurückerinnert.

Dass Liverpool am Freitag mit 2:1 gegen Leicester City gewann, lag am Ende an zwei Eigentoren. Wout Faes wollte bei einer 1:0-Führung der Foxes klären, schlug den Ball in hohem Bogen in die Luft, die Kugel landete im Netz der Gäste. Nur sieben Minuten später das nächste Eigentor des Defensivmannes, was den 2:1-Endstand bedeutete. Diesmal ging der Ball an den Pfosten, der 24-Jährige wollte ihn wegdreschen und jagte das Spielgerät voll in die eigenen Maschen.

Unglaubliche Szenen an der Anfield Road. Wenngleich sich Liverpool am Ende dank der zwei Treffer über drei Punkte freuen durfte, hatten die Reds Mitleid mit dem Pechvogel. "Ich fühle wirklich mit ihm, denn, ehrlich gesagt, war das wirklich unglücklich", sagte Jürgen Klopp nach der Partie.

Weiter blickte der Coach auf die Szenen im Detail: "Das erste Tor, kann es unglücklicher laufen? Und das zweite Tor, also wenn du jemals Fußball gespielt hast, weißt du, dass du in vollem Tempo in die Situation gehst, du erwartest, dass der Ball reingeht. Das sagt dir dein Gehirn. Und in dem Moment, wenn die realisierst, dass der Ball nicht rein sondern an den Pfosten geht, kannst du nicht mehr reagieren. Solche Dinge passieren."

Diese Szenario von zwei Eigentoren eines Spielers in einem Spiel kam Klopp irgendwie bekannt vor. "Ja, ja, ich hatte sowas einmal in meiner Karriere, dass ein Spieler zwei Eigentore geschossen hat." Den Namen nannte er zwar nicht, doch es handelt sich dabei um Nikolce Noveski, der im Mainzer Trikot beim 2:2 gegen Frankfurt zwei Eigentore erzielte, in der dritten und sechsten Minute. FSV-Trainer an der Seitenlinie: Jürgen Klopp.