Klopp kritisiert Timing des Klopp-Songs - und stichelt gegen Mason

Um ein Haar hätte Liverpool gegen Tottenham den vierten Sieg in Serie verspielt - weil auch die Heimfans zum Spurs-Comeback beitrugen?

Die harten Fakten waren am Sonntagabend alle auf Seiten des FC Liverpool: 4:3 gegen Tottenham, vierter Sieg nacheinander, Platz fünf erobert und damit nach dieser durchwachsenen Saison wenigstens die Europa League fest im Blick. Doch um harte Fakten ging es nach dem Schlusspfiff erst einmal nur am Rande.

Jürgen Klopp war nicht nur bei seinem denkwürdigen und schmerzhaften Jubel in der Nachspielzeit sichtlich aufgekratzt, sondern auch noch danach. Und so musste sich nicht nur Schiedsrichter Paul Tierney kritische Worte gefallen lassen, sondern - in deutlich abgeschwächter Form - auch Tottenham-Trainer Ryan Mason und sogar der Anhang der Reds.

Während Klopp sich und seine Mannschaft von Tierney unfair behandelt sah (und ihm sogar indirekt Methode unterstellte), war es Mason nämlich genauso gegangen: In der 81. Minute war Diogo Jota, der später just das 4:3-Siegtor erzielen sollte, mit einer Gelben Karte davongekommen, als er Oliver Skipp mit dem Fuß im Gesicht getroffen hatte. Der Mittelfeldspieler der Spurs musste verletzt ausgewechselt und genäht werden.

"Das ist wahrscheinlich die klarste Rote Karte, die man auf einem Fußballplatz zu Gesicht bekommen wird", ärgerte sich Mason am BBC-Mikrofon und fragte sich auch, warum der VAR nicht eingegriffen hatte. "Jota hat getroffen, als er nicht mehr auf dem Platz sein sollte."

Klopp räumte lediglich ein, dass eine Rote Karte "nicht zu ändern" gewesen wäre, konterte ansonsten aber lieber damit, dass Diogo Jotas Foul nicht absichtlich passiert sei und Skipp selbst Glück gehabt habe, bei seinem heftigen Tritt gegen Luis Diaz in der 34. Minute ohne Strafe davongekommen zu sein. "Ich finde wirklich", fügte er bissig an, "dass Ryan Mason genug Themen hat, um die er sich kümmern sollte. Sie können nicht bloß kontern, mit dieser Mannschaft müssen sie besser Fußball spielen."

Klopps Bitte: "Singt meinen Song nicht"

Der 31 Jahre junge Mason war erst zu Beginn der Vorwoche für den glücklosen Interimstrainer Cristian Stellini eingesprungen und hätte mit den Spurs nach dem frühen 0:3-Rückstand um ein Haar noch einen Punkt aus Anfield entführt - mindestens. Während ihrer Aufholjagd hatten die Gäste noch mehrmals Aluminium getroffen.

Klopp machte für das Comeback auch die für seinen Geschmack zu ausgelassene und siegessichere Atmosphäre in Anfield mitverantwortlich. "So ziemlich jeder hat es falsch verstanden. Zwischen dem 3:0 und dem 3:1 war die Stimmung: 'Sorry, aber was passiert hier?'" Und dann stimmten die Fans auch noch ihre Hymne auf Klopp an, in der sie sich freuen, dass dieser "ein Roter" ist. "Ich liebe sie alle, aber singt meinen Song nicht. Wenn ihr ihn singen wollt, macht es danach in den Bars oder wo auch immer. Wir führen 3:0 und ich höre: 'I'm so glad that Jürgen is a red'. Es ist noch nicht vorbei. Es wäre wirklich nett, wenn ihr das für später aufheben könntet."