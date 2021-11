Klopp kritisiert "klare" Fehlentscheidungen und wirft VAR Versteckspiel vor

Nach Liverpools erster Niederlage seit April gratulierte Jürgen Klopp Gegner West Ham - und schimpfte über das Schiedsrichter-Wesen.

Seit David Moyes wieder da ist, und das sind jetzt schon fast zwei Jahre, ist West Ham United kaum wiederzuerkennen. "Offensichtlich spielen sie eine sehr gute Saison", lobte Jürgen Klopp den Gegner am Sonntagabend. Offensichtlich deshalb, weil Klopps FC Liverpool bei Moyes' West Ham gerade die erste Pflichtspielniederlage seit April kassiert hatte.

Trotzdem fand Klopp, dass West Ham beim 2:3 aus Reds-Sicht "ein bisschen mehr wie das alte West Ham" aufgetreten war, soll heißen: "tief stehen, auf Standard- und Kontersituationen lauern". Und das klappte auch ganz hervorragend, obwohl Liverpool das Spiel mindestens in Hälfte eins "komplett im Griff" (Klopp) hatte.

Nur im zweiten Abschnitt hätten sich "zu viele Fehler" ins Spiel des jetzt nur noch Tabellenvierten eingeschlichen. "Und für mich sah es so aus, als würden wir, warum auch immer, die Geduld verlieren", so Klopp. West Ham nutzte das aus, konterte zum 2:1 (Fornals), erhöhte durch eine Standardsituation auf 3:1 (Zouma) und steht in der Tabelle nun vor Liverpool.

Klopp über Alisson-Eigentor: "Wie kann das kein Foul sein?"

Die Fehler, die Ungeduld, West Hams Wachsamkeit - all diese Gründe zählte Klopp auf der Pressekonferenz auf und nannte einen aus seiner Sicht entscheidenden für die Niederlage absichtlich nicht: Schiedsrichter Craig Pawson.

Als Klopp auf das 0:1 angesprochen wurde, vor dem Alisson von Angelo Ogbonna entscheidend gestört worden war, lächelte er nur kurz: "Es war ein klares Foul an Alisson. Wenn man die Dynamik der ganzen Situation sieht, wie nah sie (Ogbonna und Alisson, Anm. d. Red.) beieinander stehen - wie kann das kein Foul sein? Der Schiedsrichter hat es sich einfach gemacht und gedacht: 'Mal sehen, was der VAR sagt.' Der VAR hat es sich angeschaut und gesagt: 'Kein klarer Fehler'. Ich weiß nicht, warum. Die Entscheidung ist wirklich seltsam."

Wer auch immer für den VAR zuständig ist, versteckt sich hinter den Schiedsrichtern. Klopp

Und dabei blieb es ja nicht. Nur wenige Minuten später war Aaron Cresswell überhart in einen Zweikampf mit Jordan Henderson gegangen, und "darüber kann man gar nicht diskutieren", fand Klopp. "Das ist eine klare Rote Karte. Ja, er (Cresswell) hat den Ball berührt, aber wenn es ein rücksichtsloses Foulspiel ist, ist es egal, ob man den Ball berührt. Man kann nicht auf der Höhe in einen Zweikampf gehen."

Klopp machte ein grundsätzliches Manko am Schiedsrichter-Wesen fest: "Wir haben ein Problem mit klaren und offensichtlichen Fehlern, denn wer auch immer für den VAR zuständig ist, versteckt sich hinter den Schiedsrichtern. Das war heute ein großes Problem für uns." So wie die eigenen Fehler und die Standard- und die Kontersituationen des Gegners.