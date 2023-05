Klopp kommentiert Milner-Abgang und wirft den Tabellenrechner an

Der FC Liverpool kann sich immer noch für die Champions League qualifizieren. Jürgen Klopp rechnete vor, wie schwierig das allerdings wird.

An der Seitenlinie gehört Jürgen Klopp längst zu den Urgesteinen in der Premier League. Inzwischen bestreitet er seine achte Saison beim FC Liverpool, den er trotzdem nicht ohne James Milner kennt. Das dürfte sich bald ändern.

Der 37-jährige Routinier steht nach acht Spielzeiten an der Anfield Road vor dem Abschied, ein Wechsel zu Brighton & Hove Albion steht mehr als nur im Raum - ist aber noch nicht offiziell. Trainer Klopp ließ allerdings tief blicken, als er am Freitag zu den Medienvertretern sprach.

"Mit 'Mili' hatte ich wirklich gute Gespräche über die Jahre, er weiß, wie sehr ich ihn schätze", so Klopp, der dem Allrounder bereits ein wenig nachtrauerte: "Ich hätte gerne noch länger mit ihm zusammengearbeitet." Dennoch wollte Klopp seinem Spieler nicht zuvorkommen und betonte: "Wie seine Entscheidung am Ende genau ausfallen wird, gilt es noch abzuwarten."

Ob Milner, längst sporadischer Rotationsspieler, auf dem Saison-Endspurt noch einmal wichtig werden kann, bleibt ebenfalls abzuwarten. Beim Versuch, die Champions-League-Qualifikation noch zu erreichen, können die Reds jedenfalls jede Unterstützung gebrauchen. Auf Platz fünf liegend ist Stand jetzt fremde Hilfe nötig.

Brighton könnte Liverpool aus eigener Kraft überholen

"Andere Teams sind in einer deutlich besseren Position, solange sie ihre Spiele gewinnen", unterstrich Klopp, der das Rechnen begann: "Wir können maximal 71 Punkte holen, ManUnited (Platz vier) braucht dafür acht Punkte aus fünf Spielen. Ich glaube, dass sie das schaffen", grinste der Liverpool-Trainer.

"Wenn Brighton (Platz sechs, zwei Spiele und vier Punkte weniger als LFC) all seine Spiele bis Saisonende gewinnt - und so wie sie gestern gespielt haben, ist das durchaus möglich …" - diesen Satz beendete Klopp schließlich gar nicht, doch die Aussage war klar. Erst am Donnerstagabend hatten die Seagulls spät ManUnited bezwungen. Die Konkurrenz schläft nicht. "Wir haben mit uns selbst genug zu tun", findet Klopp ohnehin und weiß: "Selbst Platz sechs ist noch nicht sicher."

Anschließend setzte er das, was er angekündigt hatte, in die Tat um und schaute auf sich und seine Mannschaft, die am Samstagabend den Tabellen-Neunten Brentford empfängt (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker): "Das ist so ein schwieriges Spiel", warnt Klopp. "Du könntest das ganze Spiel kontrollieren und kassierst am Ende einen Standard oder einen Konter."

Für eine CL-Teilnahme dürfte sich Liverpool das eher nicht erlauben.