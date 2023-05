Klopp jubelt über Europa League und will Duo "auf Trab halten"

Der FC Liverpool hat die Europa League sicher, hofft aber weiterhin auf mehr. Beim 3:0 in Leicester half auch ein Freistoßtor mit Vorgeschichte.

Im September 2019, als er die Haare noch kurz trug, hatte Trent Alexander-Arnold einmal Chelsea-Torwart Kepa mit einem gewitzten Freistoßtor überrascht: Anstatt direkt zu schießen, legte ihm Mohamed Salah den Ball mit der Sohle zurück, wodurch sich der Winkel für Alexander-Arnold deutlich verbesserte - und Kepa im Torwarteck schließlich chancenlos war. Knapp vier Jahre später klappte dieser Trick erneut, und das hatte mit Jürgen Klopp zu tun.

"Er hat mit uns gesprochen und gesagt, lasst es uns mal wieder probieren, das letzte Mal ist jetzt schon eine Weile her", berichtete Alexander-Arnold am Montagabend nach Liverpools 3:0-Sieg in Leicester bei "Sky Sports". "Ich glaube, wir haben sie überrascht." Diesmal stand der Däne Daniel Iversen im Tor und der Ort des Geschehens war wenige Meter weiter vom Strafraum entfernt, sonst war die Versuchsanordnung die gleiche: Salah lief an, legte mit links zurück, und Alexander-Arnold traf mit rechts wuchtig ins Torwarteck.

Europa-League-Qualifikation? "Das ist absolut großartig"

Es war der Treffer zum Endstand in einer Partie, in der nie Zweifel aufkamen, dass Liverpool zum siebten Mal in Serie gewinnen würde. "Das Spiel ist niemals so geworden, wie es hätte werden können - ein echter Kampf mit lauter Zweikämpfen überall -, weil wir es auf sehr überzeugende Weise kontrolliert haben", freute sich Trainer Klopp. Während Leicester, der Meister von 2016, vor dem Abstieg steht, haben die Reds schon jetzt Gewissheit, dass sie 2023/24 doch im Europapokal dabei sein werden.

"Vor sechs, sieben Wochen habe ich nicht geglaubt, dass das passieren kann", gab Klopp nach dem nun gesicherten Einzug in die Europa League zu. "Das ist absolut großartig." Zwar könnte der Tabellensechste Brighton noch am Fünften Liverpool vorbeiziehen, doch durch die FA-Cup-Finalpaarung Manchester City gegen Manchester United ist klar, dass auch der sechste Platz für die Europa League reichen wird - United kann wie Liverpool nicht mehr Siebter werden.

Liverpool will ManUnited und Newcastle zum Schwitzen bringen

Doch nach oben ist fürs Klopp-Team immer noch etwas möglich. Nur ein Punkt beträgt der Rückstand auf den Dritten Newcastle und den Vierten United, beide haben allerdings noch drei Partien vor sich, Liverpool nur zwei (gegen Aston Villa und in Southampton). "Alles andere ist nicht in unserer Hand, aber wir wissen, dass wir alle Spiele gewinnen müssen, um eine Chance zu haben", sagte Klopp über die Champions-League-Qualifikation, die er weiterhin für "nicht wahrscheinlich" hält.

Doch die psychologisch leichtere Ausgangslage hat Liverpool. In einer Situation wie der von Newcastle und United hoffe man immer, dass die Verfolger verlieren, "um den Druck von den Schultern zu bekommen", weiß Klopp aus eigener Erfahrung. "Unsere Aufgabe ist es, den Druck hochzuhalten. Wir müssen sie auf Trab halten, und dann werden wir sehen, was passiert."