Klopp im Pech: Auch Thiago fehlt Liverpool vorerst

In der Vorsaison gingen dem FC Liverpool die Innenverteidiger aus, gerade sind es die zentralen Mittelfeldspieler.

Nach Harvey Elliott, der mit einem Verrenkungsbruch im linken Knöchel noch monatelang fehlen wird, verletzte sich nun auch Thiago. Der Ex-Münchner war am Samstag beim 3:0-Heimsieg über Crystal Palace in der 62. Minute wegen einer Wadenblessur ausgewechselt worden.

Am Montag gab Jürgen Klopps Assistent Pepijn Lijnders auf der Klubwebsite bekannt, dass Thiago "definitiv" das Ligapokalspiel bei Norwich City am Dienstag (20.45 Uhr) und das Premier-League-Spiel beim FC Brentford am Samstag (18.30 Uhr) verpassen werde - mindestens. Man warte noch auf die Ergebnisse der Untersuchung für eine genauere Prognose.

"Es ist schade, dass er uns fehlen wird", so Lijnders, der Thiago nach dessen Anlaufschwierigkeiten in der Vorsaison zuletzt als "richtigen Spielmacher" erlebt hat. "Dass wir in einer Woche zwei Schlüsselspieler im Mittelfeld verlieren, ist eine schlechte Sache."

In Norwich hätte Thiago womöglich allerdings ohnehin nicht gespielt. Erwartet wird, dass Klopp den Auftakt im unwichtigeren der beiden englischen Pokalwettbewerbe zur kräftigen Rotation nutzt.