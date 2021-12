Klopp: "Ich hätte eine richtige Entscheidung auf dem Feld bevorzugt"

Mit 2:2 endete ein spektakuläres Spiel Liverpools bei den Tottenham Hotspur. Im Mittelpunkt stand aber auch das Schiedsrichtergespann - zu dem Klopp deutliche Worte fand.

Es war ein Fußballfest in Nordlondon: Das 2:2 der Tottenham Hotspur gegen Liverpool hatte wohl alles, was ein Fußballspiel braucht: Tore, eine Fülle von Offensivaktionen, einen Platzverweis - und zahlreiche diskutable Schiedsrichter-Entscheidungen. Für Klopp waren davon vor allem drei spielentscheidend: Ein nicht gegebener Platzverweis gegen Tottenhams Stürmerstar Harry Kane, ein nicht gegebener Elfmeter nach einem vermeintlichen Foul an Diogo Jota und die Rote Karte gegen seinen Linksverteidiger Andrew Robertson nach einem Eingriff des VAR.

Robertson "hätte sich das Bein brechen können"

Dabei fand er letztgenannte Entscheidung gegen den Schotten eine knappe Viertelstunde vor Abpfiff grundsätzlich in Ordnung: "Man kann 'Robbo' eine Rote Karte geben. Es ist nicht sein cleverstes Einsteigen gewesen, das weiß er selbst." Nicht nachzuvollziehen war für Klopp allerdings die Wertung eines ähnlich harten Fouls von Kane an Robertson im ersten Durchgang: "Ich denke wir alle sind uns einig, dass das eine klare Rote Karte ist", so Klopp, der vor allem das Verletzungsrisiko Szene hervorhob: "Es war purer Zufall, dass sein (Robertsons, Anm. d. Red.) Bein in der Luft war. Wenn es auf dem Boden ist, hätte er es sich brechen können." Deshalb habe "Harry in der zweiten Hälfte nicht auf dem Platz stehen sollen".

Bei der Attacke des englischen Nationalspielers sah der VAR jedoch keinen Grund einzugreifen. Für Klopp ist besonders diese Unverhältnismäßigkeit unverständlich: "Wir haben da einen VAR sitzen, der sich denkt 'die Situation mit Robertson gucke ich mir nochmal an'. Das ist okay, dafür ist er da. Aber was macht er in der Situation?"

Es ist immer hilfreich, wenn man selbst Fußball gespielt hat. Jürgen Klopp

Stumm blieben Pfeife und VAR auch bei einem möglichen Elfmeter-Pfiff für Diogo Jota in der 37. Minute. "Der Schiedsrichter sagt mir, Diogo bleibt absichtlich stehen, weil er getroffen werden will", berichtete der LFC-Coach über die Begründung des Unparteiischen Paul Tierney, die er relativ trocken kommentiert: "Es ist immer hilfreich, wenn man selbst Fußball gespielt hat." Im Anschluss wurde der langjährige Mainzer und Dortmunder nach Beschwerden verwarnt. "Ich war ein wenig emotionaler, er kommt rüber und gibt mir die Gelbe Karte", fasst Klopp die Situation zusammen und fügt an: "Ich hätte eine richtige Entscheidung auf dem Feld bevorzugt."

Starker Kampf gegen schlechte Ausgangslage

Mit der Leistung seines Teams war er dennoch zufrieden: "Das komplette Mittelfeld, das die letzten Wochen gespielt hat, hat gefehlt, der beste Innenverteidiger der Welt ist in Quarantäne und wir verlieren unseren Kapitän am Spieltag", resümierte der gebürtige Stuttgarter die Ausgangslage, nach welcher man "nicht erwarten kann, das beste Spiel der Saison zu spielen. Man muss sich durchkämpfen und das haben die Jungs getan."

Auch gegen die strittigen Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns, bei denen für Klopp im Zusammenspiel mit dem VAR ein großes Problem bleibt: "Die Unverhältnismäßigkeit ist definitiv das Frustrierendste."