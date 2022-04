Klopp: "Ich bin nicht komplett behämmert und denke, wir müssen Benfica weghauen"

Beim 3:1 Hinspiel-Erfolg des FC Liverpool lief in Lissabon lange alles nach Plan, ehe ein Patzer von Ibrahima Konaté das gesamte Stadion und Benfica aufweckte. Jürgen Klopp war trotzdem hochzufrieden - und das nicht nur aufgrund des Ergebnisses.

Für den FC Liverpool stehen toughe Tage an. Innerhalb von zwölf Tagen sind vier wichtige Spiele, unter anderem am Sonntag (17.30 Uhr) das richtungsweisende Spitzenspiel in der Premier League gegen Manchester City und am Samstag darauf das FA-Cup-Halbfinale (16.30 Uhr) ebenfalls gegen die Skyblues.

Benfica "nicht ins Viertelfinale gelost worden"

Und ganz nebenbei kommt zwischenrein auch noch ein Champions-League-Viertelfinale. Dass der Gegner Benfica Lissabon ein leichterer als das Schwergewicht aus Manchester ist, das sah Jürgen Klopp auch nach dem letztlich souveränen 3:1-Hinspiel-Erfolg bei "Prime" anders: "Ich bin nicht komplett behämmert und denke, wir müssen Benfica weghauen." Schließlich sei Benfica "nicht ins Viertelfinale gelost worden", sondern habe es durch gute Leistungen in einer "super schweren Gruppe" und einem überstandenen Achtelfinale gegen Ajax ("eines der aufregendsten Teams in Europa") verdient.

Nach Anschlusstreffer wacht das Estadio da Luz auf

Nach einer souveränen ersten Hälfte und einer beruhigenden 2:0-Führung ging den Reds nach Ibrahima Konatés folgenschwerem Patzer inklusive Anschlusstor durch Darwin (49.) im zweiten Durchgang zeitweise die Souveränität ab. "Wir haben ihnen die Tür ein bisschen aufgemacht. Dann war die Atmosphäre voll da, das macht es nicht leicht", zeigte Klopp Verständnis. "In so einer Situation musst du das Spiel beruhigen und das konnten wir." Hier griff auch der Coach helfend ein und brachte durch einen Dreierwechsel (Jordan Henderson, Diogo Jota und Roberto Firmino) nach einer guten Stunde Ballsicherheit aufs Feld.

Die Reds erlangten Stück für Stück die Kontrolle zurück, ohne allerdings gefährlich zu werden - mussten es aber auch nicht wirklich, weil Benfica selbst auch nur einmal wirklich durch Everton (60.) in Tornähe kam. Viel wichtiger sei in solchen Phasen "gegen eine tief gestaffelte Einheit" Handlungsschnelligkeit. "In den Momenten, wo du den Ball gewinnst, schnell zu reagieren, das macht den ganz großen Unterschied aus." Naby Keita machte es in Minute 87 mustergültig vor. Der Mittelfeld-Antreiber eroberte in seiner Kernzone den Ball und steckte perfekt in den Lauf zu Luis Diaz, der zum 3:1-Endstand traf.

Neben Lob für sein Team hatte Klopp auch noch welches für den Gegner übrig - mit einer kleinen Einschränkung: "Benfica hat ein richtig gutes Spiel gemacht und trotzdem war der Torwart der beste Mann auf dem Platz." Allerdings dürfte auch Klopp die kurze, wacklige Phase nach der Pause nicht vergessen haben, die nicht nur die knapp 60.000 im Estadio da Luz aufgeweckt hatte, sondern auch Benfica. Aber: "Jetzt müssen sie nach Anfield und da ist die Atmosphäre auf unserer Seite."