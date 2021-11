Klopp hat zwei Derby-Pläne - und selten Spaß an Liverpool-Spielen

Nach Southampton ist vor Everton: Jürgen Klopp über das Derby am Mittwoch und seine Herangehensweise.

Drei Merseyside-Derbys hat der FC Liverpool seit Beginn der Corona-Pandemie bestritten und keines gewonnen. Am Mittwoch (21.15 Uhr, LIVE! bei kicker) sind im Goodison Park erstmals wieder Fans zugelassen. "Wir wissen ja alle, dass es rund ums Derby immer etwas speziell ist", sagte Jürgen Klopp am Tag vor der Partie.

Wissen will Liverpools Trainer von alldem aber eher wenig: "Zuallererst ist es ein Fußballspiel, und genauso wollen wir es angehen."

Alles rund herum kann ich nicht wirklich genießen. Klopp über Liverpool-Spiele

Zumal die Vorzeichen ja auch trotz der jüngsten Derby-Misere klar für die Reds sprechen. Liverpool hat in den jüngsten 17 Pflichtspielen immer mindestens zwei Tore geschossen, in der Liga nach dem 4:0 gegen Southampton nur noch zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Chelsea und kaum Verletzungssorgen.

Gegner Everton, trainiert von Liverpool-Ikone Rafa Benitez, gewann seit dem 4. Spieltag nur noch eine Partie in der Liga - gegen Norwich City. "Ich denke, die Form spielt eine Rolle", sagte Klopp, eher gezielt auf die gute Verfassung seiner Mannschaft. "Wir spielen guten Fußball, das müssen wir auch morgen Abend tun. Und wenn wir das tun, sind wir schwer zu bespielen. Das ist der Plan, den wir haben."

Und wenn der Plan nicht aufgeht, hat Klopp gleich noch einen: "Wir müssen diese Emotionen", also die eines Derbys, "auf die richtige Art und Weise nutzen. Das ist der Plan für morgen."

Und wenn das dann klappt, fährt Klopp nach Hause und kann das Derby in der Rückschau vielleicht genießen. Es gibt nämlich nur Ausnahme-Momente, in denen der 54-Jährige während eines Spiels mal runterfahren kann. "Wenn wir ein Tor schießen", zum Beispiel. "Alles rund herum kann ich nicht wirklich genießen. 1:0 oder 2:0 zu führen ist nichts, was du besonders genießt. Ich kann sie genießen", also die Spiele, "wenn ich sie mir zuhause nochmal anschaue - wenn wir gut gespielt haben."

