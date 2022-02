Klopp gibt Verletzungsupdate: Diogo Jota fehlt gegen Norwich, Ausfalldauer weiter unbekannt

Jürgen Klopp kann am Wochenende gegen Norwich nicht auf Mittelstürmer Diogo Jota zurückgreifen. Für eine Bewertung seiner Ausfallzeit müssen jedoch erst noch weitere Tests durchgeführt werden.

Im Champions-League-Spiel am Mittwoch bei Inter Mailand (2:0) wurde der Portugiese zur Halbzeit ausgewechselt, für ihn kam Roberto Firminio. Sein Trainer Klopp verkündete in der Folge am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Norwich City (LIVE! Samstag, 16 Uhr, bei kicker), dass Diogo Jota für das Spiel nicht zur Verfügung stehe, das Ausmaß seiner Verletzung jedoch noch nicht bekannt sei.

"Wir brauchen eine weitere Beurteilung. Es ist etwas mit einigen Bändern, in und um den Knöchel herum, aber nicht 'das' Band, sondern einige andere", sagte Klopp. So sei noch alles möglich: "Dass es sehr schnell gehen wird oder auch umgekehrt. Wir müssen also abwarten."

Sollte der 25-Jährige länger ausfallen, würde sich die Winter-Verpflichtung von Außenstürmer Luis Diaz aus Porto wohl direkt bezahlt machen. Er ist bereits für das Norwich-Spiel heißer Kandidat für die Startelf.